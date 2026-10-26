Ухудшение ситуации в Черном море и сочувствие Илона Маска к россиянам. Хронология войны — день 1706

26 октября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

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На календаре понедельник, 26 октября. Россия продолжает терроризировать мирное население Украины, в результате чего есть погибшие, пострадавшие и отключения света. Несмотря на некоторое уменьшение общей активности на фронте, Покровское направление остается самым горячим.

Как проходит 1706-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 26 октября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В воздушном пространстве Украины незначительное количество вражеских дронов, из-за чего в нескольких областях объявлена тревога.

Черное море стало самым опасным торговым маршрутом в мире из-за российских атак, превзойдя по количеству погибших моряков даже Персидский залив, — Financial Times.

Маск попал в новый скандал: он решил пожалеть российских призывников, назвав их "детьми", якобы не имеющими другого выбора, кроме как ехать на чужую землю воевать и становиться мишенями для украинских беспилотников.

Сообщение Илона Маска о необходимости сострадания к россиянам

Карта боевых действий DeepState по состоянию на начало суток выглядит следующим образом:

Карта DeepState, где идут бои в Украине 26.10.2026

Ситуацией в Украине 25 октября можно ознакомиться в этом материале: Новое интервью Зеленского и нюансы с Олешками. Хронология войны — день 1705

О новостях и событиях 24 октября "Телеграф" рассказывал здесь: Споры с Маском из-за Starlink и атаки на энергообъект в Винницкой области. Хронология войны — день 1704

О том, что происходило 23 октября читайте в трансляции: Прекращение огня в районе Олешек и атака на важный завод в Орле. Хронология войны — день 1703