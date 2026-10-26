Погіршення ситуації в Чорному морі та співчуття Ілона Маска до росіян. Хронологія війни — день 1706

26 жовтня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

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На календарі понеділок, 26 жовтня. Росія продовжує тероризувати мирне населення України, внаслідок чого є загиблі, постраждалі та відключення світла. Попри деяке зменшення загальної активності на фронті, Покровський напрямок залишається найгарячішим.

Як проходить 1706-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 26 жовтня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 В повітряному просторі України незначна кількість ворожих дронів, через що в кількох областях оголошено тривогу.

Чорне море стало найнебезпечнішим торговельним маршрутом у світі через російські атаки, перевершивши за кількістю загиблих моряків навіть Перську затоку, — Financial Times.

Маск втрапив у новий скандал: він вирішив пожаліти російських призовників, назвавши їх "дітьми", які нібито не мають іншого вибору, окрім як їхати на чужу землю воювати та ставати мішенями для українських безпілотників.

Допис Ілона Маска про необхідність співчуття до росіян

Карта бойових дій DeepState станом на початок доби виглядає наступним чином:

Карта DeepState, де йдуть бої в Україні 26.10.2026

Із ситуацією в Україні 25 жовтня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Нове інтерв'ю Зеленського та нюанси з Олешками. Хронологія війни — день 1705

Про новини та події 24 жовтня "Телеграф" розповідав тут: Суперечки з Маском через Starlink та атаку на енергооб'єкт на Вінниччині. Хронологія війни — день 1704

Про те, що відбувалося 23 жовтня, читайте у трансляції: Припинення вогню в районі Олешок та атака на важливий завод в Орлі. Хронологія війни — день 1703