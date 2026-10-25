Удар по Харкову та відключення світла у Донецьку. Хронологія війни — день 1705

25 жовтня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

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На календарі неділя, 25 жовтня. Росія продовжує систематично атакувати Україну дронами, внаслідок чого продовжуються відключення світла різних регіонах. Водночас помітно зменшилося число бойових зіткнень на фронті, хоча найгарячішим напрямком досі залишається Покровський.

Як проходить 1705-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 25 жовтня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Генштаб ЗСУ: станом на 22:00 з початку доби 24 жовтня на фронті сталося 117 бойових зіткнень Сил оборони України з російськими загарбниками, найактивніше ворог намагався атакувати на Покровському напрямку.

Реактивний дрон атакував Новобаварський район Харкова, одна людина постраждала.

Партизани "АТЕШ" повідомляють про вибухи в окупованих Донецьку та Бердянську. Також канали пишуть, що в деяких районах Донецька зникло світло.

Карта бойових дій DeepState станом на початок доби виглядає наступним чином:

Карта DeepState, де йдуть бої в Україні 25.10.2026

Про новини та події 24 жовтня "Телеграф" розповідав тут: Суперечки з Маском через Starlink та атаку на енергооб'єкт на Вінниччині. Хронологія війни — день 1704

Про те, що відбувалося 23 жовтня, читайте у трансляції: Припинення вогню в районі Олешок та атака на важливий завод в Орлі. Хронологія війни — день 1703

Із ситуацією в Україні 22 жовтня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Зухвалі заяви Путіна та удар по Житомирській трасі. Хронологія війни — день 1702