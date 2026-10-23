Маск зняв обмеження Starlink, Росія атакує дронами. Хронологія війни — день 1703

23 жовтня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

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На календарі четвер, 23 жовтня. Голова Кремля Володимир Путін зробив низку "миротворчих" заяв про нібито небажання воювати та готовність до переговорів, проте агресор продовжує обстрілювати мирних українців та тероризувати населення дронами. Залишається напруженою ситуація і на фронті, хоча за минулу добу і дещо впала кількість бойових зіткнень.

Як проходить 1703-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 23 жовтня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 В низці районів України тривога через дронову небезпеку.

Трамп про інформацію, що він дзвонив Маску, щоб той зняв обмеження Starlink для України: "Я не хочу це коментувати. Знаєте, чи дзвонив я, чи хтось інший — це не має жодного значення. Зрештою, головне те, що він повернув доступ".

Підрозділи Сил оборони України з початку року уразили 408 тисяч російських безпілотних літальних апаратів, повідомляє Міноборони.

У Німеччині з початку цього року до 19 серпня зафіксували 1034 випадки прольоту безпілотників над об'єктами критичної інфраструктури, військовими об'єктами та підприємствами оборонної промисловості, про це свідчать внутрішні документи Спільного центру протидії гібридним загрозам (GAZ Hybrid), пише CORRECTIV.

Карта бойових дій станом на початок доби виглядає наступним чином:

Карта DeepState, де йдуть бої в Україні 23.10.2026

Із ситуацією в Україні 22 жовтня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Зухвалі заяви Путіна та удар по Житомирській трасі. Хронологія війни — день 1702

Про новини та події 21 жовтня "Телеграф" розповідав тут: Росія погодилася на тристоронні мирні переговори. Хронологія війни – день 1701

Про те, що відбувалося 20 жовтня, читайте у трансляції: Підсумки зустрічі в Осло та шквал заяв Трампа. Хронологія війни — день 1700