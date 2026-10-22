У Києві зросла кількість постраждалих, Трамп виправдовується за відключення Starlink. Хронологія війни – день 1702

22 жовтня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

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На календарі середа, 22 жовтня. У Києві активно ліквідовують наслідки масованого балістичного удару по столиці, внаслідок якого є чимало пошкоджень та поранені. Тим часом президент Дональд Трамп переконаний, що наразі світ перебуває "ближче, аніж коли-небудь" до завершення війни в Україні. Поміж тим ворог усе ще тисне на фронті, найактивнішим напрямком якого продовжує бути Покровський.

Як проходить 1702-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 21 жовтня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 КМДА: Кількість постраждалих у Києві зросла до 5 осіб. Відомо про кілька влучань у Дніпровському районі. Пошкоджені приватні житлові будинки, приміщення СТО, будівля АЗС.

Президент США Дональд Трамп заявив, що не причетний до обмеження роботи терміналів Starlink, через які є проблеми зі зв'язком в українських військових.

За попередніми даними Генштабу, на фронті за останню добу відбулося 165 бойових зіткнень. Наразі карта бойових дій виглядає наступним чином:

Карта DeepState, де йдуть бої в Україні 22.10.2026

Про новини та події 21 жовтня "Телеграф" розповідав тут: Росія погодилася на тристоронні мирні переговори. Хронологія війни – день 1701

Про те, що відбувалося 20 жовтня, читайте у трансляції: Підсумки зустрічі в Осло та шквал заяв Трампа. Хронологія війни — день 1700

Із ситуацією в Україні 19 жовтня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Росіяни б’ють по енергетиці на Львівщині. Хронологія війни — день 1699