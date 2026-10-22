В Киеве выросло количество пострадавших, Трамп оправдывается за отключение Starlink. Хронология войны – день 1702

22 октября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

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На календаре среда, 22 октября. В Киеве активно ликвидируют последствия массированного баллистического удара по столице, в результате которого есть немало повреждений и ранены люди. Между тем, президент Дональд Трамп убежден, что в настоящее время мир находится "ближе, чем когда-либо" к завершению войны в Украине. Между тем, враг все еще давит на фронте, самым активным направлением которого продолжает быть Покровский.

Как проходит 1702-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 22 октября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 КГГА: Количество пострадавших в Киеве выросло до 5 человек. Известно несколько попаданий в Днепровском районе. Повреждены частные жилые дома, СТО, здание АЗС.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не причастен к ограничению работы терминалов Starlink, из-за которых есть проблемы со связью у украинских военных.

По предварительным данным Генштаба, на фронте за последние сутки произошло 165 боевых столкновений. В настоящее время карта боевых действий выглядит следующим образом:

Карта DeepState, где идут бои в Украине 22.10.2026

О новостях и событиях 21 октября Телеграф рассказывал здесь: Россия согласилась на трехсторонние мирные переговоры. Хронология войны – день 1701

О том, что происходило 20 октября, читайте в трансляции: Итоги встречи в Осло и шквал заявлений Трампа". Хронология войны — день 1700

С ситуацией в Украине 19 октября можно ознакомиться в этом материале: Россияне бьют по энергетике во Львовской области. Хронология войны — день 1699