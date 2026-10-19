Угроза для Киева и опасное сближение США с РФ. Хронология войны — день 1699

19 октября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

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На календаре понедельник, 19 октября. Россия не прекращает атаки на энергетику Украины, из-за чего в ряде областей продолжаются отключения электричества. Не прекращаются бои и на линии фронта, при этом самым горячим направлением остается Покровское.

Как проходит 1699-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 19 октября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Россия атаковала Киев баллистикой. В Деснянском районе попадание предварительно в здание медицинского центра. В Днепровском – в нежилое здание. Перед этим мониторы предупреждали, что в течение ночи есть повышенная угроза применения баллистического вооружения по Киеву и области. Суммарный возможный залп – около 30 ракет "Искандер-М"/С-400 и ракет "Циркон" по направлениям Брянск, Курск и Миллерово.

Зеленский заявил, что примет участие в президентских выборах, если они состоятся до завершения войны.

Кроме того, Зеленский заявил, что официальный переход США на сторону России в ее войне против Украины стал бы исторической ошибкой и великой трагедией, и Украина в таком случае не смогла бы выстоять: "Без поддержки США это очень сложно. Но если США поддержат Путина – это будет историческая ошибка и большая трагедия. Если США официально встанут на сторону России, если эти две страны будут вместе – конечно мы не победим и мы не сможем выстоять".

В Тернопольской области в результате российских ударов обесточены 19 тысяч потребителей.

Тем временем карта боевых действий по состоянию на начало суток выглядит следующим образом:

Карта DeepState, где идут бои 19.10.2026

О новостях и событиях 18 октября "Телеграф" рассказывал здесь: Взрывы в Киеве и споры о Starlink и Starshield. Хронология войны — день 1698

О происходящем 17 октября читайте в трансляции: Румыния сбила дроны РФ, а россияне атакуют энергетику. Хронология войны — день 1697

С ситуацией в Украине 16 октября можно ознакомиться в этом материале: Аварийные отключения в Харькове. Хронология войны — день 1696