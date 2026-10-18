Россия модернизирует "шахеды", а дроны атаковали Москву. Хронология войны — день 1698

18 октября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

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На календаре воскресенье, 18 октября. Российские войска продолжают атаковать украинскую энергетику, из-за чего отключения света охватывают все больше областей и становятся более продолжительными. Тем временем напряженной остается ситуация на фронте, где за минувшие сутки произошло 215 боевых столкновений.

Как проходит 1698-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 18 октября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Дроны атакуют Москву. Россияне сообщили о якобы сбитии 51 БПЛА.

Через полгода Россия может начать управлять "Шахедами" над всей Украиной в реальном времени, — "Флэш". По словам советника Зеленского Сергея Бескрестнова, спутниковая сеть "Рассвет" уже обеспечивает связь над Украиной на 30-40 минут во время пролета спутников. Через пол года покрытие может стать постоянным.

Это позволит россиянам корректировать полет дронов и ракет непосредственно во время атак, а украинские средства РЭБ могут оказаться неэффективными.

Бескрестнов назвал "Рассвет" технологической угрозой номер один.

О происходящем 17 октября читайте в трансляции: Румыния сбила дроны РФ, а россияне атакуют энергетику. Хронология войны — день 1697

С ситуацией в Украине 16 октября можно ознакомиться в этом материале:Аварийные отключения в Харькове. Хронология войны — день 1696

О новостях и событиях 15 октября "Телеграф" рассказывал здесь: Ужасный пожар после прилета в Запорожье и перебои со светом в Киеве. Хронология войны — день 1695