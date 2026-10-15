Прилет по ЖК в Одессе и последствия обстрела Кропивницкого. Хронология войны — день 1695

15 октября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

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На календаре четверг, 15 октября. Пока российские войска терроризируют украинские города ежедневными обстрелами, США решили манипулировать разведданными для Украины. Американцы настаивают, чтобы российские НПЗ оставались в безопасности, а в то же время РФ запустила почти полсотни дронов.

Как проходит 1695-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 15 октября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Россияне ударили по ЖК в Одессе. В результате атаки повреждены фасады здания и вылетели окна.

Два человека погибли в результате массированной российской атаки на Кропивницкий, — Кировоградская ОВА. В городе зафиксировали попадание на придомовой территории многоэтажки, повреждены окна и автомобили. В районе повреждены частные домовладения.

США предупредили посольство Украины в Вашингтоне, что в случае новых ударов по российским энергетическим объектам США немедленно прекратят обмен разведывательной информацией — WP.

"Предупреждения были настолько массовыми, что звонки поступали всем, у кого фамилия звучала по-украински".

В Воронежской области после взрывов вспыхнул пожар, вероятно, поражен аэродром "Борисоглебск". Местные сообщают о взрывах на фоне ракетной тревоги, на месте идет масштабный пожар, последствия уточняются.

В течение ночи РФ планирует запустить 500 "шахедов" по западу Украины, — мониторы.

О том, что происходит 14 октября, читайте в трансляции: Массовая атака дронов и возобновление работы Starlink. Хронология войны — день 1694

С ситуацией в Украине 13 октября можно ознакомиться в этом материале: В Киеве прилет в многоэтажку, а партнеры не сообщили о запуске ракет. Хронология войны — день 1693

О новостях и событиях 12 октября "Телеграф" рассказывал здесь:Удар по дому в Харькове и последствия атаки в Киеве. Хронология войны — день 1692