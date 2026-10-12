Россия нарушила "энергетическое перемирие" сразу после объявления. Хронология войны — день 1692

12 октября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

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На календаре понедельник, 12 октября. На фронте заметно увеличилось количество боев, хотя до сих пор их больше всего на Константиновском и Покровском направлениях. "Энергетическое перемирие", объявленное президентом США Дональдом Трампом, было нарушено Россией сразу после объявления, однако Украина еще не теряет надежды.

Как проходит 1692-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 12 октября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Россия нарушила "энергетическое перемирие" сразу после его оглашения президентом США Дональдом Трампом.

Число пострадавших в результате ракетного удара по Песочину под Харьковом достигло 22. Три человека погибли.

Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против российских субъектов, причастных к производству баллистических ракет, способствующих обходу санкций в финансовой сфере и лиц, действующих в интересах России на временно оккупированных территориях.

В результате атаки российского ударного дрона по Ивано-Франковску в воскресенье вечером погибли три человека, еще трое получили ранения.

Карта боевых действий от DeepState по состоянию на начало суток выглядит следующим образом:

Карта, где сейчас идут бои в Украине 12.10.2026

О происходящем 11 октября читайте в трансляции: Удар по магазину в Песочине и одностороннее "энергетическое перемирие". Хронология войны — день 1691

С ситуацией в Украине 10 октября можно ознакомиться в этом материале: В Запорожье выросло количество пострадавших, а в Днепре взрыв. Хронология войны — день 1690

О новостях и событиях 9 октября "Телеграф" рассказывал здесь: Атака на Днепровский район и задержание украинцев в Австрии. Хронология войны — день 1689