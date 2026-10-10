Соглашение Трампа и Путина, продвижение РФ в Харьковской области. Хронология войны — день 1690
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10 октября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы
На календаре суббота, 10 октября. Россия продолжает дроновый террор городов Украины, на фронте тоже несколько возросло количество боевых столкновений, самая горячая ситуация наблюдается на Покровском и Константиновском направлениях. Россия и США заключили топливное соглашение, которое изрядно возмутило украинцев.
Как проходит 1690-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 10 октября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.
00:00 Трамп сообщил, что провел разговор с Путиным и договорился о поставках дизельного горючего из РФ. Было договорено, что Россия немедленно поставит более 300 тысяч тонн дизельного топлива на американский и мировой рынки, еще 500 тысяч тонн – в течение ноября, а 1 млн тонн – сразу после этого. В течение короткого времени также ожидается еще 3 млн тонн.
Зеленский уже отреагировал на ситуацию: "Наши удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и другим нефтяным объектам – это ответ России на ее уже нескольколетнюю кампанию террора против украинской энергетики. Украина не будет сжигать российскую нефтепереработку, если Россия не будет разрушать нашу энергетику. Мы предлагаем Америке именно такую договоренность и считаем, что силы Соединенных Штатов достаточно, чтобы добиться такого компромисса. Подарки Путину не сработают на мир и какую-либо пользу для цивилизованного мира. Россия "отблагодарит" за дизель дальнейшим террором и подлостью. Разрешение России продавать нефтепродукты – это инвестиция в войну, которую нужно закончить, а не продолжить. Нужна реальная деэскалация с Россией и в зеркальном формате".
Зеленский назначил Тараса Качку представителем Украины при Европейском Союзе и Европейском сообществе по атомной энергии.
Число пострадавших в результате утренней российской атаки на Запорожье возросло до 23, один человек погиб.
DeepState: враг продвинулся вблизи Анищеного в Купянском районе Харьковской области.
Ситуацией в Украине 9 октября можно ознакомиться в этом материале: Атака на Днепровский район и задержание украинцев в Австрии. Хронология войны — день 1689
О новостях и событиях 8 октября "Телеграф" рассказывал здесь: Украинская делегация следует в США, а в Киеве сгорел дом из-за прилета. Хронология войны — день 1688
О происходящем 7 октября читайте в трансляции: Продвижение россиян на фронте и последствия атаки на Киев. Хронология войны — день 1687