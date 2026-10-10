Соглашение Трампа и Путина, продвижение РФ в Харьковской области. Хронология войны — день 1690

10 октября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

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На календаре суббота, 10 октября. Россия продолжает дроновый террор городов Украины, на фронте тоже несколько возросло количество боевых столкновений, самая горячая ситуация наблюдается на Покровском и Константиновском направлениях. Россия и США заключили топливное соглашение, которое изрядно возмутило украинцев.

Как проходит 1690-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 10 октября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Трамп сообщил, что провел разговор с Путиным и договорился о поставках дизельного горючего из РФ. Было договорено, что Россия немедленно поставит более 300 тысяч тонн дизельного топлива на американский и мировой рынки, еще 500 тысяч тонн – в течение ноября, а 1 млн тонн – сразу после этого. В течение короткого времени также ожидается еще 3 млн тонн.

Зеленский уже отреагировал на ситуацию: "Наши удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и другим нефтяным объектам – это ответ России на ее уже нескольколетнюю кампанию террора против украинской энергетики. Украина не будет сжигать российскую нефтепереработку, если Россия не будет разрушать нашу энергетику. Мы предлагаем Америке именно такую ​​договоренность и считаем, что силы Соединенных Штатов достаточно, чтобы добиться такого компромисса. Подарки Путину не сработают на мир и какую-либо пользу для цивилизованного мира. Россия "отблагодарит" за дизель дальнейшим террором и подлостью. Разрешение России продавать нефтепродукты – это инвестиция в войну, которую нужно закончить, а не продолжить. Нужна реальная деэскалация с Россией и в зеркальном формате".

Зеленский назначил Тараса Качку представителем Украины при Европейском Союзе и Европейском сообществе по атомной энергии.

Число пострадавших в результате утренней российской атаки на Запорожье возросло до 23, один человек погиб.

DeepState: враг продвинулся вблизи Анищеного в Купянском районе Харьковской области.

Анищиное на карте боевых действий в Украине 10.10.2026

Ситуацией в Украине 9 октября можно ознакомиться в этом материале: Атака на Днепровский район и задержание украинцев в Австрии. Хронология войны — день 1689

О новостях и событиях 8 октября "Телеграф" рассказывал здесь: Украинская делегация следует в США, а в Киеве сгорел дом из-за прилета. Хронология войны — день 1688

О происходящем 7 октября читайте в трансляции: Продвижение россиян на фронте и последствия атаки на Киев. Хронология войны — день 1687