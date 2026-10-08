Россияне атакуют Киев, а Молдова хочет защитить КПП. Хронология войны – день 1688

8 октября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

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На календаре четверг, 8 октября. Российским войскам удается продвигаться на фронте, хотя аналитики отмечают общее сокращение скорости оккупации украинских городов. Тем временем враг продолжает атаковать дронами, ударяя по гражданским объектам.

Как проходит 1688-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 8 октября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В Киеве слышен взрыв. Предварительно известно о работе ПВО по реактивному дрону.

В Молдове на КПП на границе с Украиной создают защитные зоны, где сотрудники пограничных пунктов, а также находящиеся на границе граждане могли бы укрыться от возможных ударов дронов. Об этом сообщила глава МВД Молдовы Мисаил-Никитин, передает Newsmaker.

О новостях и событиях 7 октября "Телеграф" рассказывал здесь: Продвижение россиян на фронте и последствия атаки на Киев. Хронология войны — день 1687

О том, что происходит 6 октября, читайте в трансляции: Угроза ракетных обстрелов и прилет в Сумах возле ТЦ. Хронология войны — день 1686

С ситуацией в Украине 5 октября можно ознакомиться в этом материале: Падение обломков дрона в Киеве и последствия удара по Запорожью. Хронология войны — день 1685