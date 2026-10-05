Прилет "Бандероли" в дом в Харькове и новая операция в Олешках. Хронология войны — день 1685

5 октября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

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На календаре понедельник, 5 октября. Россия до сих пор не может похвастаться ощутимыми успехами на фронте, поэтому атакует мирных украинцев — транспортную инфраструктуру, многоэтажки. Не особенно помог даже визит в Киев канцлера Германии Фридриха Мерца.

Как проходит 1685-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 5 октября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В Харькове предварительно попадание "Бандероли" по многоквартирному дому в Индустриальном районе, известно о двух погибших и нескольких раненых.

С начала суток до 22:00 на фронте произошло 163 боевых столкновения, на Константиновском направлении отражены 22 вражеских атаки, на Покровском — 21.

"Укрзализныця" на 5-9 октября назначает 18 дополнительных челночных рейсов Kyiv City Express по маршруту Выдубичи – Дарница – Выдубичи.

Ночью 4 октября бойцы 11-й бригады имени Михаила Грушевского и 34-го Херсонского полка Нацгвардии Украины провели успешную операцию по доставке во временно захваченный город Олешки Херсонской области гуманитарного груза. С помощью дронов были доставлены пакеты общим весом почти 4 тонны. Это продукты питания, медикаменты и наборы для детей. Министр иностранных дел Андрей Сибига отметил профессионализм украинских военных.

Россия создает информационное алиби для возможных провокаций на ядерных объектах, – ЦПД.

О новостях и событиях 4 октября "Телеграф" рассказывал здесь: Результаты встречи Зеленского с Мертвецом и подготовка РФ новой серии атак. Хронология войны — день 1684

О происходящем 3 октября читайте в трансляции: Взрывы в Белгороде и главные заявления Зеленского из нового интервью. Хронология войны — день 1683

Ситуацией в Украине 2 октября можно ознакомиться в этом материале: Удар по складам под Киевом и последствия атаки на Харьков. Хронология войны — день 1682