22 ноября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

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На календаре воскресенье, 22 ноября. Российские войска не перестают атаковать украинские города. В результате ударов по энергетике в большинстве областей действуют графики отключений света. Между тем, ситуация на фронте остается напряженной, а враг меняет тактику наступления.

Как проходит 1733-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 22 ноября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Число раненых в Запорожье выросло до трех, среди них — двое детей. Взрывной волной повреждены многоквартирные дома.

Путин в частных разговорах согласился, что после войны Украина может получить гарантии типа статьи 5 НАТО — The Washington Post уточняет, что войска стран Альянса не должны находиться в Украине.

Зато план в США следующий:

Прекращается огонь – Россия должна отвести свои войска от границы с Украиной.

Если российские силы снова идут в наступление, войска НАТО немедленно перебросят в Украину.

О новостях и событиях 21 ноября Телеграф рассказывал здесь: Взрыв в Калининградской области и новая тактика россиян на фронте. Хронология войны – день 1732

Происходящее 20 ноября узнайте в трансляции: Трагедия в Кривом Роге и новые сроки заключения соглашения от Трампа. Хронология войны – день 1731

Ситуацией в Украине 19 ноября можно ознакомиться в этом материале: Главные заявления Зеленского об ударах по Крымскому мосту и переговоры. Хронология войны – день 1730