21 ноября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

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В календаре суббота, 21 ноября. Россия усилила удары по гражданским, провела массированную атаку на энергетику и нанесла сокрушительные удары по Запорожью и Кривому Рогу, в результате чего погибли и пострадали десятки человек. Усилились и отключения света.

Как проходит 1732-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 21 ноября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В Кривом Роге уже 2 погибших и более 40 пострадавших в результате атаки России. Многие пострадавшие в тяжелом состоянии, среди них 5 детей.

Генштаб ВСУ: по состоянию на 22:00 с начала суток 20 ноября на фронте произошло 157 боевых столкновений, в том числе на Покровском произошло 16 боев.

Полсотни населенных пунктов обесточены в результате вражеской атаки на Сарненщину в Ровенской области. Также в Ровенской области было атаковано предприятие, пострадал человек.

Враг продвинулся вблизи Шахово на Добропольском направлении в Донецкой области. Карта боевых действий по состоянию на начало суток выглядит следующим образом:

Карта DeepState, где идут бои 21.11.2026

О новостях и событиях 17 ноября "Телеграф" рассказывал здесь: Трагедия в Кривом Роге и новые сроки заключения соглашения от Трампа. Хронология войны – день 1731

Происходящее 19 ноября узнайте в трансляции: Главные заявления Зеленского об ударах по Крымскому мосту и переговоры. Хронология войны – день 1730

Ситуацией в Украине 18 ноября можно ознакомиться в этом материале: Попадания в Кременчуге и Запорожье. Хронология войны – день 1729