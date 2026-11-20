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Баллистическая ракета попала в многоэтажку в Кривом Роге. В соцсетях пишут, что последствия ужасающие, но официальных комментариев пока нет.

Местный паблик сообщает, что в результате удара есть раненые, в том числе в одном из ресторанов. Также известно о сильном пожаре.

Уже после начала пожара сообщалось об опасности новых ударов баллистики с Крыма. Между тем в сети появились кадры горящих автомобилей.

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