"Последствия ужасающие": в Кривом Роге огромный пожар после попадания баллистики (видео)
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Баллистическая ракета попала в многоэтажку в Кривом Роге. В соцсетях пишут, что последствия ужасающие, но официальных комментариев пока нет.
Местный паблик сообщает, что в результате удара есть раненые, в том числе в одном из ресторанов. Также известно о сильном пожаре.
Уже после начала пожара сообщалось об опасности новых ударов баллистики с Крыма. Между тем в сети появились кадры горящих автомобилей.
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