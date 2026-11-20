Ворог завдав цинічного удару по центру міста

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Росіяни обстріляли центр Кривого Рога балістикою, зайнялася сильна пожежа. Кількість поранених зросла до 20 людей, серед постраждалих – двоє дітей. У лікарні померли 7-річний хлопчик та 20-річна дівчина-фельдшерка, яка отримала поранення під час повторної атаки.

Про це повідомила Дніпропетровська військова адміністрація. У місті пошкоджений ресторан, гаражі та автівки.

"У важкому стані у лікарні 7-річний хлопчик. Медики борються за його життя", — писав очільник ОВА Олександр Ганжа. Проте дитина померла у реанімації.

"Лікарі зробили все можливе, але були дуже сильні травми голови…", — прокоментував голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Наслідки удару в Кривому Розі

Наслідки удару в Кривому Розі

За пів години він написав: "Дівчина 20 років, фельдшерка швидкої допомоги, померла у лікарні". Вона приїхала на місце події, щоб рятувати поранених, а замість цього загинула сама від підступного удару.

За словами Вілкула, був удар двома балістичними ракетами по парковці популярного ресторану в центрі міста.

"Під час аварійно-рятувальної операції ворог цинічно завдав ще двох ударів реактивними шахедами", — додав він.

Росіяни спеціально б'ють по рятувальниках, медиках та комунальниках, що намагаються надавати допомогу. Також отримали поранення два надзвичайники.

Вілкул розповів, що дуже багато пошкоджених житлових будинків та об'єктів бізнесу навколо та попередив, що буде зниження тиску води у Саксаганському, Металургійному та Центрально-Міському районі та обмеження щодо постачання газу.

Ще до появи офіційних коментарів у соцмережах писали, що наслідки жахливі. Повідомлялося, що ракета влучила у будинок, за інформацією інших медіа, удар прийшовся по центральній дорозі.

Місцевий паблик показав поранених людей, що були в ресторані. У мережі з'явилися кадри автомобілів, що палають.

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