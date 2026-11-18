18 ноября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

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На календаре среда, 18 ноября. Россияне не перестают атаковать украинские города. Под ударами оказываются энергетическая и логистическая инфраструктура. Тем временем, враг пытается продвинуться на Купянском направлении.

Как проходит 1729-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 18 ноября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Посольство Австрии в Украине сообщило, что российская атака на Днепр повредила почетное консульство страны в городе. В заявлении подчеркнули, что никто из работников консульства не пострадал, а ущерб ограничился лишь повреждением здания.

Россияне пытаются зайти в Купянск с северо-запада через Радьковку, сменив вектор атак после операции "Велес". Оккупанты стремятся превратить деревню в "серую зону", которая станет плацдармом для продвижения в город.

Купянское направление на карте DeepState

РФ планирует повторно ударить по критической и логистической инфраструктуре столицы в ближайшее время, — мониторы.

Происходящее 17 ноября узнайте в трансляции: США раскритиковали Украину за удар по Крымскому мосту. Хронология войны – день 1728

Ситуацией в Украине 16 ноября можно ознакомиться в этом материале: Угроза ракетных обстрелов и активность белорусов на украинской границе. Хронология войны – день 1727

О новостях и событиях 15 ноября "Телеграф" рассказывал: Взрывы в Днепре и аварийные отключения света по Украине. Хронология войны – день 1726