Тиск росіян біля Купʼянська та загроза ракетного удару. Хронологія війни – день 1729
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18 листопада "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи
На календарі середа, 18 листопада. Росіяни не припиняють атакувати українські міста. Під ударами опиняються енергетична та логістична інфраструктура. Тим часом ворог намагається просунутись на Куп'янському напрямку.
Як проходить 1729-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 18 листопада — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.
00:00 Посольство Австрії в Україні повідомило, що російська атака на Дніпро пошкодила почесне консульство країни в місті. У заяві наголосили, що ніхто з працівників консульства не постраждав, а збитки обмежилися лише пошкодженням будівлі.
Росіяни намагаються зайти в Куп'янськ із північного заходу через Радьківку, змінивши вектор атак після операції "Велес". Окупанти прагнуть перетворити село на "сіру зону", яка стане плацдармом для просування до міста.
РФ планує повторно вдарити по критичній та логістичній інфраструктурі столиці в найближчий час, — монітори.
Що відбувалося 17 листопада, дізнавайтеся у трансляції: США розкритикували Україну за удар по Кримському мосту. Хронологія війни – день 1728
Ситуацією в Україні 16 листопада можна ознайомитись у цьому матеріалі: Загроза ракетного обстрілу та активність білорусів на українському кордоні. Хронологія війни – день 1727
Про новини та події 15 листопада "Телеграф" розповідав тут: Вибухи у Дніпрі та аварійні відключення світла по Україні. Хронологія війни – день 1726