18 листопада "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

На календарі середа, 18 листопада. Росіяни не припиняють атакувати українські міста. Під ударами опиняються енергетична та логістична інфраструктура. Тим часом ворог намагається просунутись на Куп'янському напрямку.

Як проходить 1729-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 18 листопада — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Посольство Австрії в Україні повідомило, що російська атака на Дніпро пошкодила почесне консульство країни в місті. У заяві наголосили, що ніхто з працівників консульства не постраждав, а збитки обмежилися лише пошкодженням будівлі.

Росіяни намагаються зайти в Куп'янськ із північного заходу через Радьківку, змінивши вектор атак після операції "Велес". Окупанти прагнуть перетворити село на "сіру зону", яка стане плацдармом для просування до міста.

Купʼянський напрямок на карті DeepState

РФ планує повторно вдарити по критичній та логістичній інфраструктурі столиці в найближчий час, — монітори.

Що відбувалося 17 листопада, дізнавайтеся у трансляції: США розкритикували Україну за удар по Кримському мосту. Хронологія війни – день 1728

Ситуацією в Україні 16 листопада можна ознайомитись у цьому матеріалі: Загроза ракетного обстрілу та активність білорусів на українському кордоні. Хронологія війни – день 1727

Про новини та події 15 листопада "Телеграф" розповідав тут: Вибухи у Дніпрі та аварійні відключення світла по Україні. Хронологія війни – день 1726