Нова загроза від "Бандеролей" і атака на Херсон. Хронологія війни – день 1727

16 листопада "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

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На календарі понеділок, 16 листопада. Російські війська продовжують тиснути на фронті — за попередніми даними, кількість бойових дій за попередню добу сягнула 130. Найбільш активним напрямком є Костянтинівський. Тим часом по Україні продовжуються повітряні атаки окупантів, зокрема по енергетиці. У низці областей діють графіки відключень світла.

Як проходить 1727-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 16 листопада — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:07 Херсон знову під ударами КАБів, пишуть місцеві моніторингові групи. За їхніми даними, одразу три авіабомби росіяни скинули на Корабельний район.

Росіяни тестують запуск "Бандеролей" із землі, що може нести Україні додаткову небезпеку, — Defence Express. Якщо окупанти зможуть масштабувати цей проєкт, у них з'явиться можливість здійснювати пуски малогабаритних крилатих ракет ближче до лінії бойового зіткнення.

У низці регіонів України оголошували повітряну тривогу "червоного" рівня. Вкотре з вечора неділі існувала загроза балістичної атаки з боку Росії. Наразі по Україні відносно спокійно, однак "тривожаться" Одещина, Вінниччина і Харківщина.

Що відбувалося 15 листопада, дізнавайтеся у трансляції: Вибухи у Дніпрі та аварійні відключення світла по Україні. Хронологія війни – день 1726

Ситуацією в Україні 14 листопада можна ознайомитись у цьому матеріалі: Вибухи у Дніпрі та удар по судну. Хронологія війни — день 1725

Про новини та події 13 листопада "Телеграф" розповідав тут: Польща не даватиме грошей на зброю для України. Хронологія війни — день 1724