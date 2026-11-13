Вибухи у Рівному та атака дронів на Волгоградський НПЗ. Хронологія війни - день 1724

13 листопада "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

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На календарі пʼятниця, 13 листопада. Поки американські посланці зустрічаються з президентом Володимиром Зеленським, Росія продовжує атакувати українські міста. Тим часом ситуація на фронті залишається напруженою. За минулу добу сталось 168 бойових зіткнень.

Як проходить 1724-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 13 листопада – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 У Рівному пролунали вибухи. Попередньо відомо про атаку дронів.

Волгоградський НПЗ під атакою дронів, — OSINT-пабліки.

З ситуацією в Україні 12 листопада можна ознайомитись у цьому матеріалі: Віткофф та Кушнер зустрілись з Зеленським. Хронологія війни — день 1723

Про новини та події 11 листопада "Телеграф" розповідав тут: Росія відмовилась від перемирʼя та хоче отримати Донбас. Хронологія війни — день 1722

Про те, що відбувалося 10 листопада, читайте у трансляції: Світломаскування на Київщині та атака на енергетику Кривого Рогу. Хронологія війни — день 1721