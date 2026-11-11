Дрони атакують Росію, є влучання у будинок. Хронологія війни - день 1722

11 листопада "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

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На календарі середа, 11 листопада. Низка дронів полетіла атакувати Росію, а окупанти не припиняють атаки на українську енергетику. Тим часом в Абу-Дабі має пройти другий раунд перемовин.

Як проходить 1722-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 11 листопада – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 БпЛА атакують РФ. У Смоленській області внаслідок роботи РЕБ влучання у багатоповерхівку. У Твері та багатьох інших містах лунають гучні вибухи.

З ситуацією в Україні 10 листопада можна ознайомитись у цьому матеріалі: Світломаскування на Київщині та атака на енергетику Кривого Рогу. Хронологія війни — день 1721

Про новини та події 9 листопада "Телеграф" розповідав тут: Росія намагається роз’єднати Україну по Дніпру. Хронологія війни — день 1720

Про те, що відбувалося 8 листопада, читайте у трансляції: Атака на Кременчук та підвищена загроза для Києва. Хронологія війни — день 1719