Попіл та обгорілі конструкції. Як виглядає "Епіцентр" в Кропивницькому після атаки (репортаж Яна Доброносова)

Постраждали охоронці гіпермаркету

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Росія вчергове знищила торгівельний центр "Епіцентр" в Кропивницькому. Внаслідок удару виникла сильна пожежа, яка за лічені хвилини охопила всю площу ТЦ. Гіпермаркет вигорів майже вщент.

На місці події вже побував кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов. Зазначається, що внаслідок атаки є постраждалі.

"Ворог знищив черговий "Епіцентр". Цього разу — у Кропивницькому. Залишилася тільки фасадна частина", — йдеться у підписі під відео.

Як виглядає "Епіцентр" в Кропивницькому Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Наслідки атаки на "Епіцентр" в Кропивницькому. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Наслідки атаки на "Епіцентр" в Кропивницькому. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Як видно на кадрах, пожежа внаслідок удару поширилась дуже швидко. Над "Епіцентром" здійнявся величезний стовп диму, який було видно з різних куточків міста. Вогонь охопив майже усю площу у 26 000 кв. м. Будівля зазнала катастрофічних руйнувань.

Рятувальники доклали максиму зусиль, аби якомога швидше ліквідувати пожежу. Однак удар та вогонь швидко знищили будівлю, що добре видно на фото.

Наслідки атаки на "Епіцентр" в Кропивницькому. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Наслідки атаки на "Епіцентр" в Кропивницькому. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Наслідки атаки на "Епіцентр" в Кропивницькому. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Відомо, що внаслідок атаки травмувалися двоє людей. Обох госпіталізували до обласної лікарні з тяжкими опіками. Як повідомила головна лікарка медзакладу Лариса Андреєва, один із постраждалих отримав опіки до 40% поверхні тіла, інший — приблизно 20–25%. Стан обох пацієнтів оцінюють як тяжкий. Попередньо, це чоловіки, які працювали охоронцями.

Які "Епіцентри" вже знищила Росія

25 травня 2024 року — ТЦ у Харкові (Салтівка). Росіяни скинули на робочий гіпермаркет дві керовані авіабомби (КАБи). Будівля площею 10 000 кв. м вигоріла вщент, загинули 19 людей.

— ТЦ у Харкові (Салтівка). Росіяни скинули на робочий гіпермаркет дві керовані авіабомби (КАБи). Будівля площею 10 000 кв. м вигоріла вщент, загинули 19 людей. 6 червня 2024 року — ТЦ у Херсоні. Росіяни прицільно обстріляли раніше закритий через безпекові ризики торговельний центр. Будівлю було знищено повністю.

— ТЦ у Херсоні. Росіяни прицільно обстріляли раніше закритий через безпекові ризики торговельний центр. Будівлю було знищено повністю. 26 липня 2025 року — ТЦ у Кам'янському. Росія вдарила вночі, внаслідок атаки зайнялась пожежа.

— ТЦ у Кам'янському. Росія вдарила вночі, внаслідок атаки зайнялась пожежа. 22 жовтня 2026 року — Гіпермаркет на Почайній (Київ). Росіяни завдали балістичного удару по Оболонському району столиці. Найстаріший та один із найбільших об'єктів мережі в Києві був повністю знищений.

— Гіпермаркет на Почайній (Київ). Росіяни завдали балістичного удару по Оболонському району столиці. Найстаріший та один із найбільших об'єктів мережі в Києві був повністю знищений. Жовтень 2026 року — ТЦ у Сумах та ТЦ у Кривому Розі. Під час масованих комбінованих атак ці ТЦ зазнали критичних руйнувань.

Раніше "Телеграф" розповідав, що нещодавно Росія вдарила по вокзалу у Дніпрі. Було влучання у поїзд.