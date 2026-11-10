Рус

Попіл та обгорілі конструкції. Як виглядає "Епіцентр" в Кропивницькому після атаки (репортаж Яна Доброносова)

Автор
Тетяна Гришко ,
Дата публікації
Читать на русском
Фото з місця влучання Новина оновлена 10 листопада 2026, 16:47
Фото з місця влучання. Фото Колаж "Телеграфу"

Постраждали охоронці гіпермаркету

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Google

Росія вчергове знищила торгівельний центр "Епіцентр" в Кропивницькому. Внаслідок удару виникла сильна пожежа, яка за лічені хвилини охопила всю площу ТЦ. Гіпермаркет вигорів майже вщент.

На місці події вже побував кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов. Зазначається, що внаслідок атаки є постраждалі.

"Ворог знищив черговий "Епіцентр". Цього разу — у Кропивницькому. Залишилася тільки фасадна частина", — йдеться у підписі під відео.

Як виглядає Епіцентр в Кропивницькому
Як виглядає "Епіцентр" в Кропивницькому Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Як виглядає Епіцентр в Кропивницькому
Наслідки атаки на "Епіцентр" в Кропивницькому. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Як виглядає Епіцентр в Кропивницькому
Наслідки атаки на "Епіцентр" в Кропивницькому. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Як видно на кадрах, пожежа внаслідок удару поширилась дуже швидко. Над "Епіцентром" здійнявся величезний стовп диму, який було видно з різних куточків міста. Вогонь охопив майже усю площу у 26 000 кв. м. Будівля зазнала катастрофічних руйнувань.

Рятувальники доклали максиму зусиль, аби якомога швидше ліквідувати пожежу. Однак удар та вогонь швидко знищили будівлю, що добре видно на фото.

Як виглядає Епіцентр в Кропивницькому
Наслідки атаки на "Епіцентр" в Кропивницькому. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Як виглядає Епіцентр в Кропивницькому
Наслідки атаки на "Епіцентр" в Кропивницькому. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Як виглядає Епіцентр в Кропивницькому
Наслідки атаки на "Епіцентр" в Кропивницькому. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Відомо, що внаслідок атаки травмувалися двоє людей. Обох госпіталізували до обласної лікарні з тяжкими опіками. Як повідомила головна лікарка медзакладу Лариса Андреєва, один із постраждалих отримав опіки до 40% поверхні тіла, інший — приблизно 20–25%. Стан обох пацієнтів оцінюють як тяжкий. Попередньо, це чоловіки, які працювали охоронцями.

Які "Епіцентри" вже знищила Росія

  • 25 травня 2024 рокуТЦ у Харкові (Салтівка). Росіяни скинули на робочий гіпермаркет дві керовані авіабомби (КАБи). Будівля площею 10 000 кв. м вигоріла вщент, загинули 19 людей.
  • 6 червня 2024 року ТЦ у Херсоні. Росіяни прицільно обстріляли раніше закритий через безпекові ризики торговельний центр. Будівлю було знищено повністю.
  • 26 липня 2025 рокуТЦ у Кам'янському. Росія вдарила вночі, внаслідок атаки зайнялась пожежа.
  • 22 жовтня 2026 рокуГіпермаркет на Почайній (Київ). Росіяни завдали балістичного удару по Оболонському району столиці. Найстаріший та один із найбільших об'єктів мережі в Києві був повністю знищений.
  • Жовтень 2026 року ТЦ у Сумах та ТЦ у Кривому Розі. Під час масованих комбінованих атак ці ТЦ зазнали критичних руйнувань.

Раніше "Телеграф" розповідав, що нещодавно Росія вдарила по вокзалу у Дніпрі. Було влучання у поїзд.

Теги:
#Епіцентр #Атака #Кропивницький #Війна з РФ