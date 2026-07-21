Росія знищила "Епіцентр" у Сумах. Як він виглядає та де по Україні вже були атаковані гіпермаркети (фото і відео)

Також були удари біля багатоповерхівок, є постраждалі

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Пізно ввечері у понеділок, 20 липня, російський безпілотник поцілив у будівлю гіпермаркету "Епіцентр" у Сумах. Зайнялася пожежа, будівлю практично знищено.

Пошкоджено багатоповерхівку, постраждали діти

Про це повідомляє "Кордон. Медіа". Крім того, двоє дорослих і четверо дітей постраждали внаслідок удару російського реактивного БпЛА біля багатоповерхівки у Сумах, поінформував начальник ОВА Олег Григоров.

Пошкоджена багатоповерхівка. Фото: Кордон. Медіа

Найбільше руйнувань на першому поверсі. Фото: Кордон. Медіа

Уламок ворожого реактивного дрона. Фото: Кордон. Медіа

Після удару, що стався близько 21:00, у будинку з однієї сторони вікна вилетіли на всіх 9-ти поверхах. Також ударною хвилею пошкоджені торгівельний центр та магазини поруч. Найбільше пошкоджені перші поверхи. Окрім вибитих вікон, там ще й частково зруйновані стіни. Зайнялася пожежа.

Як розповів речник ДСНС у Сумській області Олег Стрілка, через влучання деякі жителі багатоповерхівки були заблоковані у своїх квартирах. Двері допомагали відкрити рятувальники.

"Епіцентру" в Сумах більше немає

Після удару по "Епіцентру" вогонь охопив всі відділи, конструкції почали обвалюватися. Як писав Григоров, ліквідація наслідків влучення по магазину була ускладнена постійними повторними атаками. Ворожі безпілотники продовжували перебувати над місцем удару, створюючи пряму загрозу для рятувальників та інших служб.

У ДСНС розповіли, що щойно рятувальники розпочинали гасіння, ворог завдавав повторних ударів. Під час однієї з атак знищено службовий автомобіль, ще один транспортний засіб ДСНС пошкоджено.

Гіпермаркет вигорів. Фото: ДСНС

Як тільки дозволила безпекова ситуація, рятувальники взялися за тушіння. Фото: ДСНС

Робота пожежних. Фото: ДСНС

Будівля вигоріла та обвалилася. Фото: Кордон. Медіа

Росіяни не давали гасити пожежу, тримаючи поруч у небі свої дрони. Фото: Кордон. Медіа

Невдовзі після удару по "Епіцентру", стався приліт FPV-дрону в одному з дворів у Зарічному районі Сум. Він поцілив у припарковану біля будинку машину. Вона та сусідня автівка загорілися.

Ворожий дрон вдари в у авто у дворі будинку. Фото: Кордон. Медіа

Згоріли дві машини. Фото: Кордон. Медіа

У місті перебої з водопостачанням

У зв'язку з перебоями в енергопостачанні, 21 липня, з 2:00 знеструмлені деякі об'єкти КП "Міськводоканал". Якщо швидко відновити енергоживлення не вдасться, вода в оселі містян, де відсутнє світло, подаватиметься за графіком з пониженим тиском з 5:00 до 10:00. Щойно ситуація стабілізується, водопостачання буде забезпечено у звичайному режимі.

В яких ще містах Росія била по "Епіцентрах"

Ворог не вперше обирає своєю ціллю "Епіцентр". Раніше РФ била по торгових та логістичних об'єктах мережі "Епіцентр" у багатьох містах України. Так, в ході удару по "Епіцентру" у Харкові у травні 2025 року гіпермаркет було зруйновано. Тоді загинуло 19 людей.

Торгові центри мережі "Епіцентр" у Херсоні росіян також неодноразово цілеспрямовано обстрілювали та знищували. Найбільші та найвідоміші атаки сталися у 2023–2024 роках, будівлі було зруйновано.

У місті Кам'янське на Дніпропетровщині "Епіцентр" було повністю знищено ворожими ракетними обстрілами. Ворог поцілив у гіпермаркет 26 липня минулого року.

Крім того, ворог вдарив по логістичному центру "Епіцентру" під Києвом у вересні 2025 року. Внаслідок влучання ворожих безпілотників виникла масштабна пожежа, яка знищила логістичний центр. Ліквідація наслідків тривала понад 10 годин.

Також ворожими ударами було пошкоджено будівлю "Епіцентр" у Запоріжжі. Зазнав ушкоджень й магазин мережі у Прилуках.

Раніше "Телеграф" розповідав, що 17 липня росіяни вдарили авіабомбами по центру Сум. Було пошкоджено будівлі, постраждала Алея Слави.