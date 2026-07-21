Наслідки удару по "Епіцетру" у Сумах та наліт дронів на Росію. Хронологія війни – день 1609
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21 липня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи
На календарі вівторок, 21 липня. Поки російські війська атакують українські міста, дрони летять завдавати ударів по їхній території. Також дістається ворогу і на тимчасово окупованих територіях.
Як проходить 1609-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 21 липня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.
00:00 Двоє дорослих і четверо дітей постраждали внаслідок удару російського дрона біля багатоповерхівки у Сумах, повідомив начальник ОВА Григоров. Також унаслідок одного з ударів виникла масштабна пожежа на території торговельного центру, ліквідація якої ускладнюється повторними атаками.
Влучання ударного дрона в Шевченківському районі Харкова, – Терехов.
Близько 350 дронів летять атакувати Росію та ТОТ.
Про те, що відбувалося 20 липня, читайте у трансляції: Росія вдарила по "Епіцентру" та будинку у Сумах. Хронологія війни – день 1608
Із ситуацією в Україні 19 липня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Росія атакувала КАБами Запоріжжя та Донецьку область, ракетами – цивільне судно біля Одеси. Хронологія війни – день 1607
Про новини та події 18 липня "Телеграф" розповідав тут: У росіян розбився гелікоптер, а Зеленський відреагував на протести. Хронологія війни — день 1606