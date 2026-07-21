Наслідки удару по "Епіцетру" у Сумах та наліт дронів на Росію. Хронологія війни – день 1609

21 липня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

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На календарі вівторок, 21 липня. Поки російські війська атакують українські міста, дрони летять завдавати ударів по їхній території. Також дістається ворогу і на тимчасово окупованих територіях.

Як проходить 1609-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 21 липня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Двоє дорослих і четверо дітей постраждали внаслідок удару російського дрона біля багатоповерхівки у Сумах, повідомив начальник ОВА Григоров. Також унаслідок одного з ударів виникла масштабна пожежа на території торговельного центру, ліквідація якої ускладнюється повторними атаками.

Наслідки удару по Сумах

Пошкоджений внаслідок обстрілу будинок

Влучання ударного дрона в Шевченківському районі Харкова, – Терехов.

Близько 350 дронів летять атакувати Росію та ТОТ.

Напрямок руху дронів на карті

Про те, що відбувалося 20 липня, читайте у трансляції: Росія вдарила по "Епіцентру" та будинку у Сумах. Хронологія війни – день 1608

Із ситуацією в Україні 19 липня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Росія атакувала КАБами Запоріжжя та Донецьку область, ракетами – цивільне судно біля Одеси. Хронологія війни – день 1607

Про новини та події 18 липня "Телеграф" розповідав тут: У росіян розбився гелікоптер, а Зеленський відреагував на протести. Хронологія війни — день 1606