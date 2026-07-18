Росіяни вдарили по цивільному судну, а у роботі "Резерва+" будуть перебої. Хронологія війни – день 1606

18 липня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

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На календарі субота, 18 липня. Російські війська посилили тиск на фронті. За минулу добу сталось 229 бойових зіткнень, найгарячіше у Донецькій області. Тим часом не припиняються у повітряні атаки на українські міста.

Як проходить 1606-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 18 липня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Росія вдарила по портовій інфраструктурі Одещини: пошкоджене цивільне судно, є постраждалі, — ОВА. Внаслідок атаки постраждало цивільне судно під прапором Маршаллових Островів.

Пошкоджено надбудову судна, після чого виникла пожежа. Екіпаж із 17 людей евакуювали. Четверо членів екіпажу зазнали поранень, їм надали медичну допомогу без госпіталізації.

Міноборони попередило про тимчасові перебої в роботі Резерв+ з 18 по 22 липня. У Міністерстві оборони рекомендують заздалегідь завантажити PDF-версію військово-облікового документа. Для цього на головному екрані застосунку потрібно натиснути "+" та обрати "Завантажити PDF". За можливості документ також радять роздрукувати.

Із ситуацією в Україні 17 липня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Призначення Зеленського та новий український перехоплювач "Циклоп". Хронологія війни – день 1605

Про новини та події 16 липня "Телеграф" розповідав тут: Удар по Одесі та перше засідання нового премʼєра. Хронологія війни – день 1604

Про те, що відбувається 15 липня, читайте у трансляції: Федоров підтвердив своє звільнення, а Україна випробувала нову ракету. Хронологія війни – день 1603