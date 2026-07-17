Росіяни атакують Запоріжжя та отримують удари в окупованих містах. Хронологія війни – день 1605

17 липня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

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На календарі пʼятниця, 17 липня. Російські війська продовжують атакувати мирні міста, зокрема Одесу, та тиснути на фронті. Основні зусилля ворог концентрує на Донеччині. Тим часом в Україні не вщухають протести через відставку міністра оборони Михайла Федорова.

Як проходить 1605-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 17 липня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 У Запоріжжі було чутно вибухи. Попередньо відомо про атаку дронів.

В окупованому Бердянську та Донецьку пролунали вибухи. У Бердянську спалахнула сильна пожежа.

Пожежа у Бердняську

Із ситуацією в Україні 16 липня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Удар по Одесі та перше засідання нового премʼєра. Хронологія війни – день 1604

Про новини та події 15 липня "Телеграф" розповідав тут: Федоров підтвердив своє звільнення, а Україна випробувала нову ракету. Хронологія війни – день 1603

Про те, що відбувається 14 липня, читайте у трансляції: Влучання ракети в Одесі та вибухи у Запоріжжі. Хронологія війни – день 1602