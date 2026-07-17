Росіяни атакують Запоріжжя та отримують удари в окупованих містах. Хронологія війни – день 1605
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17 липня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи
На календарі пʼятниця, 17 липня. Російські війська продовжують атакувати мирні міста, зокрема Одесу, та тиснути на фронті. Основні зусилля ворог концентрує на Донеччині. Тим часом в Україні не вщухають протести через відставку міністра оборони Михайла Федорова.
Як проходить 1605-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 17 липня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.
00:00 У Запоріжжі було чутно вибухи. Попередньо відомо про атаку дронів.
В окупованому Бердянську та Донецьку пролунали вибухи. У Бердянську спалахнула сильна пожежа.
Із ситуацією в Україні 16 липня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Удар по Одесі та перше засідання нового премʼєра. Хронологія війни – день 1604
Про новини та події 15 липня "Телеграф" розповідав тут: Федоров підтвердив своє звільнення, а Україна випробувала нову ракету. Хронологія війни – день 1603
Про те, що відбувається 14 липня, читайте у трансляції: Влучання ракети в Одесі та вибухи у Запоріжжі. Хронологія війни – день 1602