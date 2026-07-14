Росіяни атакують передмістя Харкова та відбиваються від українських дронів. Хронологія війни – день 1602
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14 липня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи
На календарі вівторок, 14 липня. Російські війська продовжують тиск на фронті та не припиняють атаки на українські міста. Зокрема під ударом опиняється цивільна інфраструктура.
Як проходить 1602-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 14 липня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.
00:00 Передмістя Харкова перебуває під масованою атакою ворожих БпЛА.
В Одесі було чутно вибухи.
Тим часом у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізька область та Маріуполі Донецька область чутно вибухи. Попередньо відомо про атаку дронів.
Із ситуацією в Україні 13 липня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Успіхи ЗСУ на фронті та приліт по складу БК у Донецьку. Хронологія війни – день 1601
Про новини та події 12 липня "Телеграф" розповідав тут: Приліт в Одесі та проблеми з новим пакетом санкцій проти Росії. Хронологія війни – день 1600
Про те, що відбувається 11 липня, читайте у трансляції: Зеленський анонсував перевірки після вибухів у Вишневому, а у Сумах ще більше жертв. Хронологія війни — день 1599