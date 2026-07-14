Росіяни атакують передмістя Харкова та відбиваються від українських дронів. Хронологія війни – день 1602

14 липня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

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На календарі вівторок, 14 липня. Російські війська продовжують тиск на фронті та не припиняють атаки на українські міста. Зокрема під ударом опиняється цивільна інфраструктура.

Як проходить 1602-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 14 липня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Передмістя Харкова перебуває під масованою атакою ворожих БпЛА.

В Одесі було чутно вибухи.

Тим часом у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізька область та Маріуполі Донецька область чутно вибухи. Попередньо відомо про атаку дронів.

Із ситуацією в Україні 13 липня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Успіхи ЗСУ на фронті та приліт по складу БК у Донецьку. Хронологія війни – день 1601

Про новини та події 12 липня "Телеграф" розповідав тут: Приліт в Одесі та проблеми з новим пакетом санкцій проти Росії. Хронологія війни – день 1600

Про те, що відбувається 11 липня, читайте у трансляції: Зеленський анонсував перевірки після вибухів у Вишневому, а у Сумах ще більше жертв. Хронологія війни — день 1599