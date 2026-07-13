Росіяни атакують Одещину та отримують потужну відповідь. Хронологія війни – день 1601

13 липня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

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На календарі понеділок, 13 липня. На фронті не вщухають бої, найбільше їх традиційно на Покровському та Слов'янському напрямках. Також росіяни і продовжують обстріли по мирним українцям.

Як проходить 1601-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 13 липня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Ймовірність масованої атаки цієї ночі оцінюють як низьку, проте над Чорним та Азовськими морями є тривожна активність авіації, може бути удар по Одещині. Область і до того була під обстрілами — в Одеському районі зафіксовано влучення по житловому будинку та комерційному об'єкту, інформація про можливих постраждалих уточнюється.

Водночас моніторингові канали повідомляють, що Росію атакують близько 1000 українських дронів.

Карта бойових дій на початок доби виглядає наступним чином:

Карта, де йдуть бойові дії в Україні 13.07.2026

Із ситуацією в Україні 12 липня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Приліт в Одесі та проблеми з новим пакетом санкцій проти Росії. Хронологія війни – день 1600

Про новини та події 11 липня "Телеграф" розповідав тут: Зеленський анонсував перевірки після вибухів у Вишневому, а у Сумах ще більше жертв. Хронологія війни — день 1599

Про те, що відбувається 10 липня, читайте у трансляції: Створення Об’єднаних сил швидкого реагування ЗСУ, удар по Одещині. Хронологія війни — день 1598