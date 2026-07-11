Росія тисне на Слов’янському напрямку та атакує БпЛА. Хронологія війни - день 1599

11 липня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

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На календарі субота, 11 липня. Бої на фронті продовжуються — тільки на минулу добу відбулося більше 200 бойових зіткнень, більшість з яких сталася на Слов’янському та Покровському напрямках. В Україні готується трансформація штурмових сил, з'явилися Обʼєднані сили швидкого реагування ЗСУ і командування далекобійного впливу на Росію.

Як проходить 1599-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 11 липня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Ситуація умовно тиха, ознак підготовки масованих обстрілів найближчим часом немає, в районі Запоріжжя є ворожі безпілотники, зафіксовані пуски з південного напрямку.

Про новини та події 10 липня "Телеграф" розповідав тут: Створення Об'єднаних сил швидкого реагування ЗСУ, удар по Одещині. Хронологія війни — день 1598

Про те, що відбувається 9 липня, читайте у трансляції: Зеленський про приліт у Вишневому та ракети для Patriot від США. Хронологія війни — день 1597

З ситуацією в Україні 8 липня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Прильоти у Харкові та можливий візит Трампа в Україну. Хронологія війни — день 1596