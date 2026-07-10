Потужні вибухи у Мелітополі та наслідки обстрілу Одещини. Хронологія війни — день 1598

10 липня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

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На календарі пʼятниця, 10 липня. Російські війська посилюють тиск на фронті. За минулу добу сталось 233 бойових зіткнення. Не припиняються й атаки на українські міста, під прицілом цивільна інфраструктура — зокрема АЗС.

Як проходить 1598-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 10 липня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 У тимчасово окупованому Мелітополі було чутно потужні вибухи. Попередньо відомо, що близько 400 дронів полетіли атакувати територію Росії та ТОТ.

Напрямок руху дронів

На Одещині внаслідок ворожого обстрілу сталося загорання на території одного з промислових підприємств, – ОДА. За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає.

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Пожежа в Одеській області після прильоту

Про те, що відбувається 9 липня, читайте у трансляції: Зеленський про приліт у Вишневому та ракети для Patriot від США. Хронологія війни — день 1597

З ситуацією в Україні 8 липня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Прильоти у Харкові та можливий візит Трампа в Україну. Хронологія війни — день 1596

Про новини та події 7 липня "Телеграф" розповідав тут: У Путіна згадали про ядерку, а українців попередили про сильні обстріли. Хронологія війни — день 1595