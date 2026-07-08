Атака дронів на Росію та приліт по обʼєкту енергетики на Полтавщині. Хронологія війни — день 1596

8 липня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

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На календарі середа, 8 липня. Російська війська продовжують тиск на фронті, зосереджуючи зусилля на Слов'янському та Покровському напрямках. Тим часом не припиняються дронові атаки на територію Росії та ТОТ.

Як проходить 1596-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 8 липня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Дрони вже летять атакувати Росію і тимчасово окуповані території.

Напрямок руху дронів

Росіяни вдарили по об'єкту енергетики в Полтавському районі, — ОВА. Попередньо, троє людей отримали травми.

У КОВА показали, як виглядає Вишневе під Києвом.

Вишневе. Фото КОВА

Про те, що відбувається 7 липня, читайте у трансляції: У Путіна згадали про ядерку, а українців попередили про сильні обстріли. Хронологія війни — день 1595

З ситуацією в Україні 6 липня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Росія вдарила по "Новій пошті", а у Києві зросла кількість жертв. Хронологія війни — день 1594

Про новини та події 5 липня "Телеграф" розповідав тут: Удари по Чернігову і Запоріжжю та підготовка нової масованої атаки. Хронологія війни — день 1593