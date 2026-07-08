Атака дронов на Россию и прилет по объекту энергетики в Полтавской области. Хронология войны — день 1596

8 июля "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

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На календаре среда, 8 июля. Российские войска продолжают давление на фронте, сосредотачивая усилия на Славянском и Покровском направлениях. Тем временем не прекращаются дроновые атаки на территорию России и ТОТ.

Как проходит 1596-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 8 июля – "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Дроны уже летят атаковать Россию и временно оккупированные территории.

Направление движения дронов

Россияне ударили по объекту энергетики в Полтавском районе, — ОВА. Предварительно, три человека получили травмы.

В КОВА показали, как выглядит Вишневое под Киевом.

Вишневое. Фото КОВА

О происходящем 7 июля читайте в трансляции: У Путина вспомнили о ядерке, а украинцев предупредили о сильных обстрелах. Хронология войны — день 1595

С ситуацией в Украине 6 июля можно ознакомиться в этом материале: Россия ударила по "Новой почте", а в Киеве выросло количество жертв. Хронология войны — день 1594

О новостях и событиях 5 июля "Телеграф" рассказывал здесь: Удары по Чернигову и Запорожью и подготовка новой массированной атаки. Хронология войны — день 1593