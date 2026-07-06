Россия запускает дроны и планирует массированный удар. Хронология войны — день 1594

6 июля "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

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На календаре, понедельник, 6 июля. На фронте не прекращаются бои — за минувшие сутки зафиксировали более 200 боевых столкновений, большинство из которых выпали на Покровское и Славянское направления. Также есть информация о подготовке России к новому массированному удару по Украине.

Как проходит 1594-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 6 июля — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Мониторы сообщают, что целью предстоящей массированной атаки России против Украины может быть не только Львов и западные области, но и Киев. Однако в ближайшую ночь больших обстрелов не прогнозируется. Но в воздухе много групп вражеских БПЛА.

Тем временем карта боевых действий DeepState по состоянию на начало суток выглядит следующим образом:

Карта DeepState, где идут бои 06.07.2026

О происходящем 5 июля читайте в трансляции: Удары по Чернигову и Запорожью и подготовка новой массированной атаки. Хронология войны — день 1593

С ситуацией в Украине 4 июля можно ознакомиться в этом материале: Беседа Трампа и Зеленского и наибольший удар по Белгороду. Хронология войны – день 1592

О новостях и событиях 3 июля Телеграф рассказывал здесь: Взрывы в Запорожье и попадание по дому в Сумах. Хронология войны – день 1591