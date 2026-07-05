Блэкаут в Крыму и удар россиян по Запорожью. Хронология войны – день 1593

5 июля "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

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На календаре, воскресенье, 5 июля. Российские оккупанты продолжают давление на фронте, сосредотачивая усилия на Донбассе. Также не прекращаются атаки на мирные украинские города, в результате которых гибнут люди.

Как проходит 1593-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 5 июля – "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Почти весь Крым остался без света: сейчас поражено 25 подстанций, — "ISW".

Враг нанес не менее пяти ударов по Запорожью. Поврежден многоквартирный дом и парковка.

Дом в Запорожье после попадания россиян

В Сумах вводится дополнительное оповещение об угрозе управляемых авиационных бомб. В случае непосредственной угрозы применения КАБ через громкоговорители будет звучать дополнительное сообщение: "Внимание! КАБ на город. Все в укрытие!" — ОВА.

Есть реальная перспектива завершить эту войну, и решительность США будет иметь решающее значение. Договорились продолжить разговор с президентом Трампом во время саммита НАТО в Анкаре, — Зеленский.

С ситуацией в Украине 4 июля можно ознакомиться в этом материале: Разговор Трампа и Зеленского и наибольший удар по Белгороду. Хронология войны – день 1592

О новостях и событиях 3 июля "Телеграф" рассказывал здесь: Взрывы в Запорожье и попадание в дом в Сумах. Хронология войны – день 1591

О том, что происходит 2 июля, читайте в трансляции: Число погибших в Киеве продолжает расти, а россияне атакуют Кривой Рог. Хронология войны – день 1590