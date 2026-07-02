Угроза комбинированной атаки россиян и взрывы в Запорожье. Хронология войны – день 1590
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2 июля "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы
На календаре четверг, 2 июля. Россияне атакуют украинские города дронами, также есть угроза пуска ракет. Тем временем на территорию России и ТОТ летит около 350 БПЛА. Ситуация на фронте остается напряженной, ведь за минувшие сутки произошло 210 боевых столкновений.
Как проходит 1590-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 2 июля – "Телеграф" собрал для вас в этом материале.
00:00 С 00:30 до 2:30 повышена угроза баллистики для Киева/области и Днепра/области, — Николаевский Ваньок.
В Запорожье были слышны взрывы.
В Шевченковском районе Киева пылает крыша трехэтажного нежилого здания. Экстренные службы на месте.
Мониторы пишут, что враг будет проводить атаку на Киев и область в несколько этапов:
- Первый этап – реактивные БПЛА. Их используют для истощения сил обороны.
- Второй этап – баллистические ракеты и ударные БПЛА типа "Герань-2".
- Третий этап – запуск крылатых ракет разных типов.
В воздухе уже 6 снаряженных Ту-95МС. Пуск крылатых ракет ожидается ориентировочно около 1 часа.
С ситуацией в Украине 1 июля можно ознакомиться в этом материале: Дроны атакуют Киев, а россияне подняли бомбардировщики. Хронология войны – день 1589
О новостях и событиях 30 июня "Телеграф" рассказывал здесь: Взрывы в Московской области и угроза обстрела. Хронология войны – день 1588
О происходящем 29 июня читайте в трансляции: Дедлайн РФ на захват Донетчины и перебои со светом в Сумах. Хронология войны – день 1587