Угроза комбинированной атаки россиян и взрывы в Запорожье. Хронология войны – день 1590

2 июля "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

На календаре четверг, 2 июля. Россияне атакуют украинские города дронами, также есть угроза пуска ракет. Тем временем на территорию России и ТОТ летит около 350 БПЛА. Ситуация на фронте остается напряженной, ведь за минувшие сутки произошло 210 боевых столкновений.

Как проходит 1590-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 2 июля – "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 С 00:30 до 2:30 повышена угроза баллистики для Киева/области и Днепра/области, — Николаевский Ваньок.

В Запорожье были слышны взрывы.

В Шевченковском районе Киева пылает крыша трехэтажного нежилого здания. Экстренные службы на месте.

Мониторы пишут, что враг будет проводить атаку на Киев и область в несколько этапов:

Первый этап – реактивные БПЛА. Их используют для истощения сил обороны.

Второй этап – баллистические ракеты и ударные БПЛА типа "Герань-2".

Третий этап – запуск крылатых ракет разных типов.

В воздухе уже 6 снаряженных Ту-95МС. Пуск крылатых ракет ожидается ориентировочно около 1 часа.

С ситуацией в Украине 1 июля можно ознакомиться в этом материале: Дроны атакуют Киев, а россияне подняли бомбардировщики. Хронология войны – день 1589

О новостях и событиях 30 июня "Телеграф" рассказывал здесь: Взрывы в Московской области и угроза обстрела. Хронология войны – день 1588

О происходящем 29 июня читайте в трансляции: Дедлайн РФ на захват Донетчины и перебои со светом в Сумах. Хронология войны – день 1587