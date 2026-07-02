Мощнейший взрыв возле метро в Киеве попал на видео: как уберечься во время тревоги

В подземке люди пережидали масштабный обстрел столицы

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Во время массированной атаки по Киеву в ночь на 2 июля российская ракета упала прямо возле метро. Находившиеся там люди смогли зафиксировать момент удара.

Соответствующее видео было опубликовано в одном из местных Telegram-каналов. На несколькосекундном ролике видна мощная вспышка перед взрывом.

Внимание! В видео присутствует нецензурная лексика.

Правила безопасности в метро во время воздушной тревоги

В Киеве круглосуточном работают 46 подземных станций как укрытие. Для продолжительного пребывания во время тревог на станциях доступны стулья, модульные скамьи, одеяла и матрасы. Чтобы их получить, необходимо обратиться в дежурный персонал.

При этом горожанам просят соблюдать некоторые рекомендации по личной безопасности на станциях метро во время воздушной тревоги:

не задерживайтесь на выходе из эскалаторов. Оперативно перемещайтесь к середине платформы станции, чтобы избежать давки и травмирования;

если платформа станции переполнена, переезжайте на другую менее заполненную станцию. Вам будет более комфортно, а дежурным работникам станции – легче мониторить текущую ситуацию на станции;

не заступайте за ограничительную линию – это вопрос вашей личной безопасности и безопасного движения поездов.

не покидайте станцию до отбоя воздушной тревоги в городе.

Инструкция для укрытия в метро во время воздушной тревоги. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, законно ли ставить палатки в метро во время тревоги.