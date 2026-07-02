Найпотужніший вибух біля метро в Києві потрапив на відео: як уберегтися під час тривоги

У підземці люди чекали на масштабний обстріл столиці

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Під час масованої атаки по Києву в ніч проти 2 липня російська ракета впала прямо біля метро. Люди, які знаходилися там, змогли зафіксувати момент удару.

Відповідне відео опубліковано в одному з місцевих Telegram-каналів. На кількасекундному ролику видно потужний спалах перед вибухом.

Увага! У відео є нецензурна лексика.

Правила безпеки у метро під час повітряної тривоги

У Києві цілодобово працюють 46 підземних станцій як укриття. Для тривалого перебування під час тривог на станціях доступні стільці, модульні лави, ковдри та матраци. Щоб їх отримати, необхідно звернутися до чергового персоналу.

При цьому городянам просять дотримуватися деяких рекомендацій щодо особистої безпеки на станціях метро під час повітряної тривоги:

не затримуйтесь на виході з ескалаторів. Оперативно переміщайтеся до середини платформи станції, щоб уникнути тисняви та травмування;

якщо платформу станції переповнено, переїжджайте на іншу менш заповнену станцію. Вам буде комфортніше, а черговим працівникам станції – легше моніторити поточну ситуацію на станції;

не заступайте за обмежувальну лінію – це питання вашої особистої безпеки та безпечного руху поїздів.

не залишайте станцію до відбою повітряної тривоги у місті.

Інструкція для укриття метро під час повітряної тривоги. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи законно ставити намети у метро під час тривоги.