Росіяни атакували Запоріжжя та "приймають" дрони у Донецьку. Хронологія війни - день 1635

16 серпня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

На календарі неділя, 16 серпня. Російські війська не припиняють тиснути на фронті, зосереджуючи зусилля на Донеччині. Найгарячішими залишаються Покровський, Костянтинівський та Словʼянський напрямки. Тим часом ворог атакує українські міста повітряними цілями. Страждають цивільні люди, а також інфраструктура.

Як проходить 1635-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 16 серпня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Війська РФ атакували Грізне на Запоріжжі — поранена людина, пошкоджені приміщення та сільськогосподарська техніка, повідомив керівник ОВА Федоров.

У тимчасово окупованому Донецьку спалахнула пожежа після вибухів.

Тимчасово окупований Донецьк після вибухів

Із ситуацією в Україні 15 серпня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Критична нестача ППО та війська Білорусі на кордоні з Україною. Хронологія війни — день 1634

Про новини та події 14 серпня "Телеграф" розповідав тут: Наліт "Бандеролей" та активність Білорусі на кордоні. Хронологія війни — день 1633

Про те, що відбувалося 13 серпня, читайте у трансляції: Вибухи у Житомирі та загроза ракетного обстрілу. Хронологія війни — день 1632