Наслідки удару по Чернігову та перебої зі світлом у окупантів. Хронологія війни - день 1632
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13 серпня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи
На календарі четвер, 13 серпня. Успіхи українських військових на фронті не заважають ворогу продовжувати тиск. Найбільше боїв за минулу добу сталось у Донецькій області. Вночі ворог влаштував чергову атаку на низку регіонів України, однак вибухи лунали і на окупованих територіях.
Як проходить 1632-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 13 серпня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.
07:28 Досить гучною видалася ніч для окремих населених пунктів Сумщини. Зокрема про десяток вибухів повідомляли жителі Лебедина та громади.
У Чернігові внаслідок нічної атаки пошкоджено автокооператив та два підприємства. За даними міськради, минулося без постраждалих.
Україна потребує від США 5% ракет для Patriot, аби пережити прийдешню зиму. Такі дані озвучив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN. За його словами, знищення всіх російських балістичних ракет потребує передачі 10% ракет-перехоплювачів від Америки.
WSJ: ЗСУ провели "бій" проти армії Штатів в рамках навчань НАТО в Німеччині і отримали беззаперечну перемогу. Перевагою українських військових стало вміння майстерно використовувати безпілотники. Всі спроби "реабілітувати" американців закінчилися невтішно.
06:10 Вночі та зранку 13 серпня вибухи лунали на Харківщині (зафіксовані в Харкові та Люботині), Чернігівщині, Одещині та Запоріжжі. Також про вибухи та пожежу після ударів дронів повідомляють в Маріуполі. У Бердянську, Мелітополі, Генічеську та Севастополі (Крим) зафіксовані перебої зі світлом.
00:00 Після влучання дрона горить фура на автодорозі "Кривий Ріг–Дніпро", — місцеві ЗМІ.
Про новини та події 12 серпня "Телеграф" розповідав тут: Стало відомо, які населені пункти звільнили ЗСУ. Хронологія війни — день 1631
Про те, що відбувалося 11 серпня, читайте у трансляції: Румунія підірвала дрони РФ, а Росія атакувала газовидобуток на Полтавщині. Хронологія війни — день 1630
Із ситуацією в Україні 10 серпня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Україна втратила Міг-29, а Росія отримала ракети від КНДР. Хронологія війни — день 1629