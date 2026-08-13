Наслідки удару по Чернігову та перебої зі світлом у окупантів. Хронологія війни - день 1632

13 серпня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

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На календарі четвер, 13 серпня. Успіхи українських військових на фронті не заважають ворогу продовжувати тиск. Найбільше боїв за минулу добу сталось у Донецькій області. Вночі ворог влаштував чергову атаку на низку регіонів України, однак вибухи лунали і на окупованих територіях.

Як проходить 1632-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 13 серпня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

07:28 Досить гучною видалася ніч для окремих населених пунктів Сумщини. Зокрема про десяток вибухів повідомляли жителі Лебедина та громади.

У Чернігові внаслідок нічної атаки пошкоджено автокооператив та два підприємства. За даними міськради, минулося без постраждалих.

Україна потребує від США 5% ракет для Patriot, аби пережити прийдешню зиму. Такі дані озвучив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN. За його словами, знищення всіх російських балістичних ракет потребує передачі 10% ракет-перехоплювачів від Америки.

WSJ: ЗСУ провели "бій" проти армії Штатів в рамках навчань НАТО в Німеччині і отримали беззаперечну перемогу. Перевагою українських військових стало вміння майстерно використовувати безпілотники. Всі спроби "реабілітувати" американців закінчилися невтішно.

06:10 Вночі та зранку 13 серпня вибухи лунали на Харківщині (зафіксовані в Харкові та Люботині), Чернігівщині, Одещині та Запоріжжі. Також про вибухи та пожежу після ударів дронів повідомляють в Маріуполі. У Бердянську, Мелітополі, Генічеську та Севастополі (Крим) зафіксовані перебої зі світлом.

Маріуполь вночі/ Exilenova+

00:00 Після влучання дрона горить фура на автодорозі "Кривий Ріг–Дніпро", — місцеві ЗМІ.

Про новини та події 12 серпня "Телеграф" розповідав тут: Стало відомо, які населені пункти звільнили ЗСУ. Хронологія війни — день 1631

Про те, що відбувалося 11 серпня, читайте у трансляції: Румунія підірвала дрони РФ, а Росія атакувала газовидобуток на Полтавщині. Хронологія війни — день 1630

Із ситуацією в Україні 10 серпня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Україна втратила Міг-29, а Росія отримала ракети від КНДР. Хронологія війни — день 1629