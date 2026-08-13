Последствия удара по Чернигову и перебои со светом у оккупантов. Хронология войны — день 1632

13 августа "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

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На календаре четверг, 13 августа. Успехи украинских военных на фронте не мешают врагу продолжать давление. Больше всего боев за минувшие сутки произошло в Донецкой области. Ночью враг устроил очередную атаку на ряд регионов Украины, однако взрывы раздавались и на оккупированных территориях.

07:28 Ночь оказалась довольно громкой для отдельных населенных пунктов Сумской области. В частности, о десятке взрывов сообщали жители Лебедина и громады.

В Чернигове в результате ночной атаки повреждены автокооператив и два предприятия. По данным горсовета, обошлось без пострадавших.

Украине требуется от США 5% ракет для Patriot, чтобы пережить предстоящую зиму. Такие данные озвучил президент Владимир Зеленский в интервью CNN. По его словам, уничтожение всех российских баллистических ракет требует передачи 10% ракет-перехватчиков от Америки.

WSJ: ВСУ провели "бой" против армии США в рамках учений НАТО в Германии и одержали безоговорочную победу. Преимуществом украинских военных стало умение мастерски использовать беспилотники. Все попытки "реабилитировать" американцев закончились неутешительно.

06:15 Ночью и утром 13 августа раздавались взрывы в Харьковской области (зафиксированы в Харькове и Люботине), Черниговской области, Одесской области и Запорожье. Также о взрывах и пожаре после ударов дронов сообщают в Мариуполе. В Бердянске, Мелитополе, Геническе и Севастополе (Крым) зафиксированы перебои с электричеством.

Мариуполь ночью / Exilenova+

Как проходит 1632-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 13 августа – "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 После попадания дрона горит фура на автодороге "Кривой Рог — Днепр", — местные СМИ.

О новостях и событиях 12 августа "Телеграф" рассказывал здесь: Стало известно, какие населенные пункты освободили ВСУ. Хронология войны — день 1631

О том, что происходило 11 августа, читайте в трансляции: Румыния взорвала дроны РФ, а Россия атаковала газодобычу в Полтавской области. Хронология войны — день 1630

С ситуацией в Украине 10 августа можно ознакомиться в этом материале: Украина потеряла Миг-29, а Россия получила ракеты от КНДР. Хронология войны — день 1629