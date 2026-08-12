В Украине ответили на клевету России об обмене пленными. Хронология войны — день 1631

12 августа "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

На календаре среда, 12 августа. Российское давление на фронте усиливается, ведь за минувшие сутки зафиксировано 185 боевых столкновений. Ночью россияне в очередной раз устроили террор против мирного населения, нанося удары преимущественно по Сумской и Одесской областям. Впрочем, без ответа не обошлось — в Новороссийске Краснодарского края РФ вспыхнуло несколько пожаров в результате массированного удара "добрых дронов". Президент Владимир Зеленский уже назвал эту операцию уникальной.

Как проходит 1631-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 12 августа — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

15:40 Омбудсмен Дмитрий Лубинец опроверг манипуляции России, что Украина якобы отказывается забирать военнопленных. Уполномоченный по правам человека подчеркнул, что такие заявления россиян — клевета, более того, именно РФ затягивает процессы обмена.

В Одессе и Черноморске были слышны взрывы.

15:20 В Киеве обломки повредили вход в одно из коммунальных медучреждений, — Кличко. Последствия были зафиксированы в Деснянском районе столицы. По предварительным данным, пострадавших нет.

Минобороны РФ заявило о захвате села на Харьковщине, которого не существует — ЦПД. Речь идет о ликвидированном селе Щербаковка, где с 1997 года никто не живет. По состоянию на 2026 г. этого населенного пункта официально не существует в Украине.

Россия заявила о "захвате" несуществующего села. Источник: ЦПД

13:50 Юг Украины под ракетной атакой.

Киев – группа реактивных БпЛА с севера, БпЛА над городом (Позняки, ДВРЗ)

13:00 46 отдельная аэромобильная Подольская бригада ДШВ ВС Украины проводит 20-23 августа "Интенсив Независимости" 2.0 — военную подготовку для гражданских, желающих получить базовые военные навыки, испытать себя и почувствовать, что такое настоящая командная работа. Чтобы присоединиться, заполните анкету по ссылке и с вами свяжутся рекрутеры.

12:05 Сразу несколько громад в Сумской области оказались в ночь на 12 августа под вражеским обстрелом. В ГСЧС подтвердили удары по Роменской, Недригайловской, Коровинской и Сумской громад. В Сумах враг нанес удар по гражданскому автомобилю. Есть данные о раненых.

Зеленский назвал атаку на Новороссийск "уникальной операцией". Под прицелом Сил обороны оказалась военно-морская база, являющаяся последним основным форпостом флота РФ в Чёрном море. По словам главы государства, удары наносились реактивными дронами "Паляница", ракетами "Нептун" и морскими беспилотными системами. Зафиксированы попадания по инфраструктуре морского порта, причалам и позициям ПВО.

"Оккупационный флот и вся инфраструктура, которая его поддерживает, не будут в безопасности, пока продолжается российская агрессия. Войну нужно остановить, и все адекватные предложения для дипломатии на столе", — подчеркнул Зеленский.

В Броварах Киевской области прогремело несколько взрывов и вспыхнули пожары. По данным Киевской ОГА, в результате попадания вражеских дронов загорелись складские помещения. 65-летний мужчина получил ранения осколками, сейчас он находится в больнице. Местные паблики пишут, что, скорее всего, россияне атаковали продуктовые склады.

10:10 Из-за вражеских атак в некоторых регионах Украины наблюдаются дополнительные отключения электроэнергии. Без света остались потребители в Одесской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой и Херсонской областях. Энергетики просят ограничить использование мощных электроприборов в период с 19:00 до 22:00.

"В Одесской области сохраняется необходимость в экономном энергопотреблении в течение суток", — отметили в "Укрэнерго".

FT: Украина согласилась не наносить удары по нефтяным танкерам в Черном море вблизи терминала Каспийского турбопровода после звонка вице-президента США Джей Ди Вэнса. Несколько американских компаний имеют долю в работе КТК, поэтому от партнеров и поступила такая просьба. Отметим, что, по данным издания, президент Владимир Зеленский пообещал не наносить удары по инфраструктуре консорциума или иностранным судам, но только в том случае, если те не будут находиться под санкциями и не будут перевозить российскую нефть.

Из-за атаки российских оккупантов на Балаклею пострадали три человека. В Изюмской РВА сообщили, что двое раненых в настоящее время госпитализированы. Известно о повреждениях жилой инфраструктуры, в городе произошло несколько пожаров.

09:40 В ночь на среду над Украиной было сбито 112 российских беспилотников различных типов, — Воздушные Силы. Всего враг атаковал мирные города 138 БПЛА, а также баллистической ракетой "Искандер-М", противорадиолокационной ракетой Х-31П и управляемыми авиационными ракетами Х-35. Основными направлениями удара стали Сумская и Одесская области.

Балаклея Харьковской области с утра уже дважды подверглась вражеским ударам, сообщили в МВА. Известно о нескольких попаданиях в центральной части города.

В Херсоне россияне ночью убили двух женщин, сообщил глава ГВА Ярослав Шанько. Оккупанты обстреливали непосредственно жилой сектор. Известно о попаданиях и разрушениях в Центральном и Днепровском районах города.

Генштаб ВСУ поделился свежей статистикой потерь оккупантов на фронте:

Потери армии России в Украине 12 августа 2026

07:30 Ночь на среду оказалась неспокойной для многих регионов Украины. Взрывы слышали в Киевской, Одесской, Николаевской, Сумской, Киевской, Запорожской и Херсонской областях. Подробности о сбивании вражеских целей ожидаем от ВВС ВСУ.

В Запорожье россияне нанесли удар по "Эпицентру" — торговый гипермаркет уничтожен в результате масштабного пожара. Также пострадал жилой дом.

"Добрые дроны" совершили массированный налёт на Новороссийск Краснодарского края РФ. Взрывы раздавались в районе порта, обозреватели пишут о попадании в зерновой элеватор. Также из-за работы местной ПВО повреждено несколько домов.

В России наблюдаются проблемы с бензином и другими видами топлива на заправках как минимум в 16 регионах, — The Moscow Times.

00:00 По предварительным данным, в Одессе вражеский дрон попал в 5-этаж жилого дома.

Порт Новороссийска под атакой. Сообщается о работе российской ПВО по воздушным целям.

О новостях и событиях 11 августа "Телеграф" рассказывал здесь: Румыния взорвала дроны РФ, а Россия атаковала газодобычу в Полтавской области. Хронология войны — день 1630

О происходящем 10 августа читайте в трансляции: Украина потеряла Миг-29, а Россия получила ракеты от КНДР. Хронология войны — день 1629

С ситуацией в Украине 9 августа можно ознакомиться в этом материале: Уничтожение склада ВОЗ в Днепре и жертвы во многих областях. Хронология войны — день 1628