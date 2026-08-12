В Україні відповіли на наклеп Росії про обмін полоненими. Хронологія війни - день 1631

12 серпня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

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На календарі середа, 12 серпня. Російський тиск на фронті посилюється, адже за минулу добу зафіксовано 185 бойових зіткнень. Уночі росіяни вкотре влаштували терор мирного населення, здебільшого атакувавши Сумську та Одеську області. Втім без відповіді не обійшлося — у Новоросійську Краснодарського краю РФ спалахнуло кілька пожеж унаслідок масованого удару "добрих дронів". Президент Володимир Зеленський уже назвав цю операцію унікальною.

Як проходить 1631-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 12 серпня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

15:40 Омбудсман Дмитро Лубінець спростував маніпуляції Росії, що Україна нібито відмовляється забирати військовополонених. Уповноважений з прав людини наголосив, що такі заяви росіян — наклеп, ба більше саме РФ затягує процеси обміну.

В Одесі та Чорноморську було чутно вибухи.

15:20 У Києві уламки пошкодили вхід до одного з комунальних медзакладів, — Кличко. Наслідки зафіксували у Деснянському районі столиці. За попередніми даними, постраждалих немає.

Міноборони РФ заявило про захоплення села на Харківщині, якого не існує, — ЦПД. Йдеться про ліквідоване село Щербаківка, де з 1997 року ніхто не живе. Станом на 2026 рік цього населеного пункту офіційно не існує в Україні.

Росія заявила про "захоплення" неіснуючого села. Джерело: ЦПД

13:50 Південь України під ракетною атакою.

Київ — група реактивних БпЛА з півночі, БпЛА над містом (Позняки, ДВРЗ)

13:00 46 окрема аеромобільна Подільська бригада ДШВ ЗС України проводить 20-23 серпня "Інтенсив Незалежності" 2.0 — вишкіл для цивільних, які хочуть отримати базові військові навички, випробувати себе та відчути, що таке справжня командна робота. Щоб долучитися, заповніть анкету за посиланням і з вами зв’яжуться рекрутери.

12:09 Одразу кілька громад на Сумщині опинилися в ніч на 12 серпня під ворожим обстрілом. У ДСНС підтвердили удари по Роменській, Недригайлівській, Коровинській та Сумській громадах. У Сумах ворог вдарив по цивільній автівці. Є дані про поранених.

Зеленський назвав атаку на Новоросійськ "унікальною операцією". Під прицілом Сил оборони була військово-морська база, що є останнім основним форпостом флоту РФ у Чорному морі. За словами глави держави, удари наносилися реактивними дронами "Паляниця", ракетами "Нептун" та морськими безекіпажними системами. Є влучання по інфраструктурі морського порту, причалах та позиціях ППО.

"Окупаційний флот і вся інфраструктура, яка його підтримує, не буде в безпеці, поки триває російська агресія. Війну потрібно зупиняти, і всі адекватні пропозиції для дипломатії на столі", — підкреслив Зеленський.

У Броварах Київської області прогриміло кілька вибухів та зайнялися пожежі. За даними Київської ОВА, внаслідок влучання ворожих дронів спалахнули складські приміщення. 65-річний чоловік отримав поранення уламками, наразі він у лікарні. Місцеві пабліки пишуть, що, швидше за все, росіяни атакували продуктові склади.

10:15 Через ворожі атаки у частині регіонів України є додаткові знеструмлення. Без світла залишилися споживачі в Одеській, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій та Херсонській областях. Енергетики просять обмежити користування потужними приладами у період із 19:00 до 22:00.

"На Одещині зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні протягом всієї доби", — зазначили в "Укренерго".

FT: Україна погодилася не бити по нафтових танкерах у Чорному морі поблизу терміналу Каспійського турбопровідного консорціуму після дзвінка віцепрезидента Штатів Джей Ді Венса. Кілька американських компаній мають свою частку стосовно роботи КТК, тому від партнерів і надійшло таке прохання. Зазначимо, що, за даними видання, президент Володимир Зеленський пообіцяв не атакувати інфраструктуру консорціуму чи іноземні судна, але тільки у випадку, якщо ті не перебуватимуть під санкціями і не перевозитимуть російську нафту.

Через атаку росіян на Балаклію постраждало троє людей. В Ізюмській РВА зазначили, що двоє поранених наразі госпіталізовані до лікарень. Відомо про пошкодження житлової інфраструктури, в місті сталося кілька пожеж.

09:40 У ніч на середу над Україною було знищено 112 російських безпілотників різних типів, — Повітряні Сили. Всього ворог атакував мирні міста 138 БПЛА, а також балістичною ракетою "Іскандер-М", протирадіолокаційною ракетою Х-31П та керованими авіаційними ракетами Х-35. Основними напрямками удару стали Сумська та Одеська області.

Балаклія Харківської області зранку вже двічі потрапила під ворожі удари, заявивли в МВА. Відомо про кілька влучань у центральній частині міста.

У Херсоні росіяни вночі вбили двох жінок, повідомив очільник МВА Ярослав Шанько. Окупанти били просто по житловому сектору. Відомо про влучання та руйнування у Центральному та Дніпровському районах міста.

Генштаб ЗСУ поділився свіжою статистикою втрат окупантів на фронті:

Втрати армії Росії в Україні 12 серпня 2026

07:30 Ніч на середу була неспокійною для багатьох регіонів України. Вибухи чули в Київській, Одеській, Миколаївській, Сумській, Київській, Запорізькій, Херсонській областях. Деталі щодо збиття ворожих цілей очікуємо від ПС ЗСУ.

У Запоріжжі росіяни вдарили по "Епіцентру" — торговельний гіпермаркет знищено внаслідок масштабної пожежі. Також дісталося житловому будинку.

"Добрі дрони" здійснили масований наліт на Новоросійськ Краснодарського краю РФ. Вибухи лунали в районі порту, осінтери пишуть про влучання в зерновий елеватор. Також через роботу місцевої ППО пошкоджено кілька будинків.

В Росії спостерігаються проблеми із бензином та іншими видами пального на заправках у щонайменше 16 регіонах, — The Moscow Times.

00:00 За попередніми даними, в Одесі ворожий дрон влучив у 5-поверх житлового будинку.

Порт Новоросійська під атакою. Повідомляється про роботу російської ППО по повітряних цілях.

Про новини та події 11 серпня "Телеграф" розповідав тут: Румунія підірвала дрони РФ, а Росія атакувала газовидобуток на Полтавщині. Хронологія війни — день 1630

Про те, що відбувалося 10 серпня, читайте у трансляції: Україна втратила Міг-29, а Росія отримала ракети від КНДР. Хронологія війни — день 1629

Із ситуацією в Україні 9 серпня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Знищення складу ВООЗ в Дніпрі та жертви в багатьох областях. Хронологія війни — день 1628