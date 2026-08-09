Знищення складу ВООЗ в Дніпрі та жертви в багатьох областях. Хронологія війни - день 1628

9 серпня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

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На календарі неділя, 9 серпня. Російські війська продовжують тероризувати українські міста. Щоденно дрони атакують цивільну інфраструктуру та житлові будинки. Тим часом ситуація на фронті залишається напруженою.

Як проходить 1628-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 9 серпня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

20:00 Вдень 9 серпня російські військові обстріляли Харків, внаслідок чого постраждав обʼєкт інфраструктури.

У Нікопольському районі Дніпропетровщини внаслідок ударів РФ у неділю загинула людина, ще 5 дістали поранень.

У Херсонській області протягом дня внаслідок обстрілів російської армії загинула одна людина, ще двоє отримали травми.

17:30 Росія знищила гуманітарний склад ВООЗ в Дніпрі, – гендиректор установи. Там зберігалися медичні товари для лікарень, розташованих поблизу лінії фронту. До удару співробітники встигли вивезти 130 з приблизно 300 піддонів з гуманітарними вантажами.

Удень 9 серпня під час повторного російського обстрілу Одеської області вибуховою хвилею пошкодило автобус, у якому перебували 12 дітей. Серйозних поранень вдалося уникнути. Одна дитина дістала подряпини.

У ніч на 9 серпня масованого обстрілу зазнали видобувні активи "Укрнафти", а також буровий майданчик компанії. Атаку завдали десятками ударними дронами. На місці суттєві руйнування, частину обладнання виведено з ладу. Роботу активу зупинено.

У Запорізькій області під повторним російським ударом опинились рятувальники — один загинув, двоє зазнали поранень.

15:30 Кількість постраждалих унаслідок російського удару по багатоповерхівці в Салтівському районі Харкова зросла до 37 людей, ще одна загинула.

Також до 12 людей збільшилася кількість постраждалих внаслідок нічної атаки ворога по Одещині.

На Житомирщині внаслідок російського обстрілу призупинило роботу підприємство з німецькими інвестиціями Kromberg & Schubert, яке забезпечує роботою майже 3500 людей.

У молдовському районі Штефан-Воде вдень 9 серпня пролунав вибух; попередньо, вважається, що на місці впав безпілотник.

13:35 Кількість постраждалих від ранкового обстрілу Харкова зросла до 37 осіб. Ще одна людина загинула, повідомляє міський голова Терехов.

13:20 Кількість постраждалих через нічну атаку РФ по Одещині зросла до 12. 11 людей госпіталізували у стані середньої тяжкості, ще одному постраждалому медики надали допомогу амбулаторно, повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

13:00 До 10 Бандеролей/Х-59 атакували Одесу та Чорноморськ. Цілями ворога знову могла бути енергетична інфраструктура.

Вночі ворог завдав удару по німецькому заводу Kromberg & Schubert — Житомирська ОВА. Компанія виробляла електричні бортові кабельні системи та джгути для автомобілів світових марок Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes-Benz, Skoda, Porsche.

12:40 Росіяни вранці атакували Харків трьома баражуючими боєприпасами "Бандероль". Один із них влучив у багатоповерховку, зруйновано 7-10 поверхи. Вже 27 постраждалих та двоє загиблих.

10:30 У ДТЕК заявили, що 9 серпня Росія здійснила одну з наймасштабніших атак на Одещину цього року. Є пошкодження енергетичних обʼєктів, без світла залишилися жителі Приморського, Хаджибейського та Пересипського районів Одеси, а також обʼєкти критичної інфраструктури. Пошкодження серйозні, ремонт потребуватиме часу, кажуть енергетики.

9:30 Президент Зеленський дав нове інтерв'ю, в якому заявив:

40-денна операція проти логістики ворога завдала йому збитків на 1 трлн рублів.

Росія створила 3 кола захисту столиці, але Україна знайде спосіб їх обходити.

РФ планує залучити до 50 тис. солдатів Північної Кореї.

Українську балістику можуть випробувати восени.

9:00 Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан натякнув, що якщо Росія зазнаватиме невдач на фронті та в тилу, вона може використати ядерну зброю.

8:30 Ще мінус 1130 солдатів ворога за добу. У Генштабі оновили дані по втратах противника.

6:30 Вночі ворог вчергове атакував Україну. Зокрема, під ударом дронів і ракет була Одеса. Начальник Одеської МВА Сергій Лисак писав, що за попередніми даними, в місті пошкоджені будинки та інфраструктура. Місцеві ЗМІ повідомляли про перебої зі світлом.

Крім того, вночі вибухи лунали у Києві, Сумах та Дніпрі.

В Росії також всю ніч лунали вибухи, зокрема, гучно було у Бєлгороді та у Новоросійську. Мер Новоросійська повідомляв про атаку на 2 місцевих підприємства.

00:00 У Києві та Дніпрі було чутно звуки вибухів на тлі атаки дронів. БПЛА фіксують у кількох напрямках.

Туреччина запропонувала Україні та Росії мораторій на удари в Чорному морі, — глава МЗС країни Фідан. Анкара закликає створити спеціальний механізм для припинення атак після ескалації ударів по торгових суднах. Цю ініціативу вже передали Києву та Москві.

Про те, що відбувалося 8 серпня, читайте у трансляції: Наслідки прильота у Павлограді та загроза обстрілу. Хронологія війни — день 1627

Із ситуацією в Україні 7 серпня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Зустріч Зеленського та Вучича і атака на велике судно біля Одеси. Хронологія війни — день 1626

Про новини та події 6 серпня "Телеграф" розповідав тут: Вибухи у Павлограді та майбутній візит Зеленського у Сербію. Хронологія війни — день 1625