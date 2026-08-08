Наслідки прильота у Павлограді та загроза обстрілу. Хронологія війни - день 1627

8 серпня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

На календарі субота, 8 серпня. Російські війська не припиняють тиск на фронті, зосереджуючи зусилля у Донецькій області. Тим часом ворог продовжує атакувати українські міста, цілячи по логістиці та цивільній інфраструктурі. Однією із пріоритетних цілей росіян для залякування цивільних продовжує бути Київ — у ніч на суботу ворог здійснив балістичний обстріл столиці.

Як проходить 1627-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 8 серпня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

23:00 У Павлограді вже дев’ятеро постраждалих після російських ударів. Серед поранених — четверо дітей віком від трьох місяців до шести років. Двох дорослих госпіталізували, 58-річна жінка перебуває у важкому стані.

22:30 Україна придбала в Туреччини 70 балістичних ракет M39 ATACMS, 12 реактивних систем залпового вогню M270, що використовують ракети GMLRS і ATACMS, та десятки тисяч касетних боєприпасів, йдеться в протоколі роботи Конгресу США.

Зазначається, що передачу планують розпочати одразу після завершення встановленого законом терміну розгляду повідомлень Конгресом тривалістю 15 днів. Держдеп передав відповідні документи законодавцям 3 серпня.

21:40 Найближчим часом не ігноруйте сигнали повітряної тривоги: відповідальні служби мають забезпечити доступ мешканців області до укриттів, – голова Житомирської ОВА.

Пʼятеро людей поранені внаслідок російської атаки по Павлограду, — ОВА.

20:50 Є поранені внаслідок удару по Павлограду, – ОВА. Ворог атакував середмістя. Зайнялися приватний будинок та автівка.

Попередньо, поранень дістали двоє людей – 50-річний чоловік та 57-річна жінка.

ㅤ

Пожежа у Павлограді

20:22 Відходити з Донбасу чи віддавати своїх людей Україна не збирається, — Зеленський. Також президент заявив, що росіяни стягнули під Москву три кола захисту ППО.

За його президента, для створення потужної системи захисту столиці РФ росіянам довелося стягнути засоби ППО з різних регіонів країни. Частину систем також перекинули для захисту Санкт-Петербурга.

"Скільки б у тебе не було ППО, у будь-якому випадку ППО розряджається. І все одно ми будемо знаходити технології, щоб їм відповідати, щоб вони це відчували", — сказав Зеленський в інтервʼю телемарафону.

Інші заяви президента з інтервʼю:

Путін не може поки що знайти перемогу в цій війні.

Глава РФ думає про мобілізацію. Він думає, як свій народ обдурити. Зробити масову мобілізацію, при цьому не оголосивши її. Зробити якісь тіньові контракти, блокувати кордони тощо.

Путіну потрібно продавати перемогу. Перемоги в нього в Україні не буде. Йому потрібно захопити Донбас.

18:40 У Києві чутно вибухи. Попередньо відомо про атаку дронів.

Сербія виділить €2 млн на підтримку української енергосистеми перед зимою. Також Белград долучиться до відновлення одного з українських населених пунктів.

Такими є проміжні результати зустрічі президента Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Сербії Джуро Мацутом.

16:30 Росіяни отримали вказівку на "вільне полювання" на автівки на Херсонщині, — ОВА. Керівник Херсонської ОВА повідомив про посилення російського дронового терору в області. За даними Сил оборони, окупанти збільшили кількість розрахунків БпЛА, зокрема дронів на оптоволокні.

Особливу увагу росіяни приділяють автомобілям, які можуть ідентифікувати як транспорт Сил оборони. Водночас зростає загроза ударів у місцях скупчення машин — біля супермаркетів, ринків та АЗС.

Внаслідок атаки РФ на Київщину загинула директорка київського ліцею №124 "Спаський" Галина Кучер.Також загинули її чоловік і 3-річний онук.

Галина Кучер

15:30 Потяги з Дніпра затримуються більш ніж на 12 годин. Через безпекову ситуацію та бойові дії низка рейсів курсує із суттєвими запізненнями. Найбільші затримки мають потяги Дніпро — Львів (+12 год 17 хв) та Дніпро — Ковель (+12 год 8 хв).

Також із запізненням рухаються рейси до Хелма, Одеси та у зворотному напрямку до Дніпра.

У Києві попрощалися з Олексієм Юковим — керівником пошукового загону "Плацдарм", який присвятив життя поверненню полеглих українських захисників додому.

Заупокійну службу у стінах Володимирського собору провів предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній. Згодом люди зібралися на Майдані Незалежності, щоб віддати шану людині, чия місія була прикладом неймовірної мужності, самопожертви та людськості.

13:30 У Сербії розпочалася спільна пресконференція Володимира Зеленського та Александра Вучича. Вучич уже висловив радість з приводу візиту українського президента до сербської країни і назвав Україну "дружньою державою".

Зеленський та Вучич на пресконференції. Скрін із трансляції

У ніч на 8 серпня оператори Головного управління розвідки провели deepstrike-операцію — є влучання по Ільському НПЗ у Краснодарському краї РФ. На території підприємства після атаки виникла пожежа. Ільський НПЗ має шість технологічних установок із загальною потужністю переробки близько 6,6 млн тонн нафти на рік. Його продукція, зокрема, використовується для забезпечення потреб російських військ.

Ільський НПЗ на карті

На Київщині росіяни вбили трирічного хлопчика та його бабусю і дідуся. Подробиці про черговий смертельний удар росіян повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, родина проживала у Пухівці Броварського району. Ще четверо людей під час атаки отримали поранення. Це батьки загиблого малого та його 15-річний брат. Також дісталося сусіду, який прийшов на допомогу і був поранений під час повторного удару. У постраждалих виявлено уламкові поранення та термічні опіки.

Дніпропетровщині серйозно дісталося вночі — росіяни понад 10 разів атакували дронами різні райони. За даними ОВА, у Дніпровському районі виникли пожежі на території логістичної компанії, на Нікопольщині пошкоджені АЗС і приватний будинок, є один постраждалий. Також у Синельниківському районі горіли автомобілі, в Апостолівській громаді пошкоджені зернові склади, а в Павлограді — АЗС і житловий будинок.

За даними Повітряних Сил, у ніч на 8 серпня росіяни атакували Україну шістьма балістичними ракетами "Іскандер-М" та зенітними ракетами С-400, а також 151 ударним безпілотником. Наші військові знищили 135 дронів. Є влучання ракет та 13 БПЛА на 12 локаціях. Зазначається, що кілька ракет не досягли своїх цілей.

10:00 Росіяни атакували потяг "Суми—Київ" вранці 8 серпня. За даними "Суспільного", інцидент стався у Сумському районі близько 8 ранку. "Укрзалізниця" вже підтвердила влучання. За даними компанії, загрозу було вчасно помічено завдяки моніторинговій групі. Саме тому пасажирів евакуювали на безпечну відстань, тож минулося без постраждалих.

"Залізничники працюють над тим, щоб відхилення від графіку на цей дільниці було мінімальним", — підкреслили в "УЗ".

Понівечений локомотив потягу "Суми—Київ". Фото: SUMYLIKE TG

У Сизрані Самарської області РФ стався приліт по місцевому нафтопереробному заводу. Повідомлялося про щонайменше 10 вибухів поблизу підприємства. Спалахнула пожежа, що продовжувалася станом на ранок.

08:30 Чернігівщина постраждала через російську атаку. За даними ДСНС, у Прилуцькому районі після удару БПЛА загорілася складська будівля площею 600 кв.м. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння. За попередньої інформацією, минулося без постраждалих.

У Києві внаслідок балістичного удару зафіксовано кілька прильотів. У Голосіївському районі сталося загоряння на території нежитлової забудови, в Оболонському районі спалахнули резервуари з паливом. Постраждало четверо людей. Також під ударом була Київська область, яку Росія атакувала дронами. Внаслідок падіння уламків у у селі Пухівка Броварського району зайнялася пожежа у двоповерховому приватному житловому будинку. Загинуло троє людей, серед яких чотирирічна дитина. Ще троє постраждали, серед них також дитина.

Генштаб ЗСУ поділився свіжою статистикою втрат окупантів на фронті:

Втрати армії Росії в Україні 8 серпня 2026

07:10 У ніч на суботу росіяни масовано атакували Київ та Київську область. Відомо про трьох загиблих, серед яких — дитина. Щонайменше чотири людини постраждали. Є чимало руйнувань цивільної інфраструктури.

Також гучно було на Сумщині, Харківщині, Полтавщині, Одещині, Херсонщині. Дані стосовно збиття ворожих цілей очікуємо від ПС ЗСУ.

В Росії ж тим часом, імовірно, атаковані одразу два нафтопереробні заводи — у Сизрані Самарської області та в Краснодарському краї.

Через ворожі удари по цивільних суднах у Чорному морі Україна ризикує критично скоротити експорт зерна, — Міністерство сільського господарства. За нинішніми розрахунками, очікується експортування близько 29,6 млн тонн продукції. Попередньо на 2026-2027 маркетинговий рік до інших країн планували переправити 64,4 млн тонн.

Президент Володимир Зеленський провів двосторонні перемовини із сербським колегою Александром Вучичем. Про результати зустрічі наразі не повідомлялося.

00:00 Росія вдарила дроном по лікарні у Херсоні, є постраждалі. Внаслідок влучання ворожого дрона постраждали чотири медичні сестри віком 56, 67, 53 та 65 років. У них діагностували вибухові травми та контузії.

Під Новоросійськом і Геленджиком в РФ горять судна після "прильотів", — OSINT-канали.

Уражене судно

Уражене судно

Про те, що відбувалося 7 серпня, читайте у трансляції: Зустріч Зеленського та Вучича і атака на велике судно біля Одеси. Хронологія війни — день 1626

Із ситуацією в Україні 6 серпня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Вибухи у Павлограді та майбутній візит Зеленського у Сербію. Хронологія війни — день 1625

Про новини та події 5 серпня "Телеграф" розповідав тут: У росіян зупинився НПЗ, а в Одеській області є постраждалі через атаку. Хронологія війни – день 1624