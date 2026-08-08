Последствия прилета в Павлограде и угроза обстрела. Хронология войны — день 1627

8 августа "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

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На календаре суббота, 8 августа. Российские войска не прекращают давление на фронте, сосредотачивая усилия в Донецкой области. Тем временем враг продолжает атаковать украинские города, целясь по логистике и гражданской инфраструктуре. Одной из приоритетных целей россиян для запугивания гражданского населения продолжает оставаться Киев — столица пережила очередную баллистическую атаку.

Как проходит 1627-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 8 августа – "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

23:00 В Павлограде уже девять пострадавших после российских ударов. Среди раненых — четверо детей от трех месяцев до шести лет. Двое взрослых госпитализированы, 58-летняя женщина находится в тяжелом состоянии.

22:30 Украина приобрела у Турции 70 баллистических ракет M39 ATACMS, 12 реактивных систем залпового огня M270, использующих ракеты GMLRS и ATACMS, и десятки тысяч кассетных боеприпасов, говорится в протоколе работы Конгресса США.

Отмечается, что передачу планируется начать сразу после завершения установленного законом срока рассмотрения сообщений Конгрессом продолжительностью 15 дней. Госдеп передал соответствующие документы законодателям 3 августа.

21:40 В ближайшее время не игнорируйте сигналы воздушной тревоги: ответственные службы должны обеспечить доступ жителей области к укрытиям, — глава Житомирской ОВА.

Пять человек ранены в результате российской атаки по Павлограду, — ОВА.

20:50 Есть раненые в результате удара по Павлограду, — ОВА. Враг атаковал центр города. Загорелись частный дом и автомобиль.

Предварительно ранения получили два человека – 50-летний мужчина и 57-летняя женщина.

Пожар в Павлограде после прилета

20:22 Отступать с Донбасса или отдавать своих людей Украина не собирается, — Зеленский. Также президент заявил, что россияне стянули под Москву три круга защиты ПВО.

По его президенту, для создания мощной системы защиты столицы РФ россиянам пришлось взыскать средства ПВО из разных регионов страны. Часть систем также была переброшена для защиты Санкт-Петербурга.

"Сколько бы у тебя ни было ПВО, в любом случае ПВО разряжается. И все равно мы будем находить технологии, чтобы им соответствовать, чтобы они это чувствовали", — сказал Зеленский в интервью телемарафону.

Другие заявления президента в интервью:

Путин пока не может найти победу в этой войне.

Глава РФ думает о мобилизации. Он думает, как свой народ обмануть. Сделать массовую мобилизацию, при этом не объявив ее. Сделать какие-то теневые контракты, блокировать границы и т.д.

Путину нужно продавать победу. Победы у него на Украине не будет. Ему нужно захватить Донбасс.

18:40 В Киеве слышны взрывы. Предварительно известно об атаке дронов.

Сербия выделит €2 млн на поддержку украинской энергосистемы перед зимой. Также Белград присоединится к возобновлению одного из украинских населенных пунктов.

Таковы промежуточные результаты встречи президента Владимира Зеленского с премьер-министром Сербии Джуро Мацутом.

16:30 Россияне получили указание на "свободную охоту" на автомобили в Херсонской области, — ОВА. Руководитель Херсонской ОВ сообщил об усилении российского дронового террора в области. По данным Сил обороны, оккупанты увеличили количество расчетов БпЛА, в том числе дронов на оптоволокне.

Особое внимание россияне уделяют автомобилям, которые могут идентифицироваться как транспорт Сил обороны. В то же время, растет угроза ударов в местах скопления машин — возле супермаркетов, рынков и АЗС.

В результате атаки РФ на Киевщину погибла директор киевского лицея №124 "Спасский" Галина Кучер. Также погибли ее муж и 3-летний внук.

Галина Кучер

15:30 Поезда из Днепра задерживаются более чем на 12 часов. Из-за ситуации и боевых действий ряд рейсов курсирует с существенными опозданием. Наибольшие задержки имеют поезда Днепр – Львов (+12 ч 17 мин) и Днепр – Ковель (+12 ч 8 мин).

Также с опозданием движутся рейсы в Хелм, Одессу и обратно в Днепр.

В Киеве простились с Алексеем Юковым — руководителем поискового отряда "Плацдарм", который посвятил жизнь возвращению павших украинских защитников домой.

Заупокойную службу в стенах Владимирского собора провел предстоятель ВЦУ митрополит Эпифаний. Впоследствии люди собрались на Майдане Независимости, чтобы воздать честь человеку, чья миссия была примером невероятного мужества, самопожертвования и человечности.

13:30 В Сербии началась совместная пресс-конференция Владимира Зеленского и Александра Вучича. Вучич уже выразил радость по поводу визита украинского президента в Сербию и назвал Украину "дружественным государством".

Зеленский и Вучич на пресс-конференции. Скрин с трансляции

В ночь на 8 августа операторы Главного управления разведки провели операцию deepstrike — зафиксировано попадание по Ильскому НПЗ в Краснодарском крае РФ. На территории предприятия после атаки возник пожар. Ильский НПЗ имеет шесть технологических установок с общей мощностью переработки около 6,6 млн тонн нефти в год. Его продукция, в частности, используется для обеспечения потребностей российских войск.

Ильский НПЗ на карте

В Киевской области россияне убили трехлетнего мальчика, а также его бабушку и дедушку. Подробности об очередном смертельном ударе россиян сообщил президент Владимир Зеленский. По его словам, семья проживала в Пуховке Броварского района. Еще четверо человек во время атаки получили ранения. Это родители погибшего мальчика и его 15-летний брат. Также пострадал сосед, который пришел на помощь и был ранен во время повторного удара. У пострадавших обнаружены осколочные ранения и термические ожоги.

Днепропетровская область серьезно пострадала ночью — россияне более 10 раз атаковали дронами различные районы. По данным ОВА, в Днепровском районе возникли пожары на территории логистической компании, в Никопольском районе повреждены АЗС и частный дом, есть один пострадавший. Также в Синельниковском районе горели автомобили, в Апостоловской общине повреждены зерновые склады, а в Павлограде — АЗС и жилой дом.

По данным Военно-воздушных сил, в ночь на 8 августа россияне атаковали Украину шестью баллистическими ракетами "Искандер-М" и зенитными ракетами С-400, а также 151 ударным беспилотником. Наши военные уничтожили 135 дронов. Зафиксированы попадания ракет и 13 БПЛА в 12 точках. Отмечается, что несколько ракет не достигли своих целей.

10:00 Россияне атаковали поезд "Сумы—Киев" утром 8 августа. По данным "Суспільного", инцидент произошел в Сумском районе около 8 утра. "Укрзализныця" уже подтвердила попадание. По данным компании, угроза была вовремя обнаружена благодаря мониторинговой группе. Именно поэтому пассажиров эвакуировали на безопасное расстояние, так что обошлось без пострадавших.

"Железнодорожники работают над тем, чтобы отклонение от графика на этом участке было минимальным", — подчеркнули в "УЗ".

Последствия удара по локомотиву поезда "Сумы-Киев". Фото: SUMYLIKE TG

В Сызрани Самарской области РФ произошел обстрел местного нефтеперерабатывающего завода. Сообщалось о как минимум 10 взрывах вблизи предприятия. Возник пожар, который продолжался по состоянию на утро.

08:30 Черниговская область пострадала от российской атаки. По данным ГСЧС, в Прилуцком районе после удара БПЛА загорелось складское здание площадью 600 кв. м. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет.

В Киеве в результате баллистического удара зафиксировано несколько прилетов. В Голосеевском районе произошло возгорание на территории нежилой застройки, в Оболонском районе вспыхнули резервуары с топливом. Пострадали четверо человек. Также под ударом оказалась Киевская область, которую Россия атаковала дронами. В результате падения обломков в селе Пуховка Броварского района возник пожар в двухэтажном частном жилом доме. Погибли три человека, среди которых четырехлетний ребенок. Еще трое пострадали, среди них также ребенок.

Генштаб ВСУ поделился свежей статистикой потерь оккупантов на фронте:

Потери армии России в Украине 8 августа 2026

07:10 В ночь на субботу россияне подвергли Киев и Киевскую область массированной атаке. Известно о трёх погибших, среди которых — ребёнок. По меньшей мере четыре человека пострадали. Зафиксированы значительные разрушения гражданской инфраструктуры.

Также громко было в Сумской, Харьковской, Полтавской, Одесской и Херсонской областях. Данные о сбитых вражеских целях ожидаем от ВС ВСУ.

В России же тем временем, вероятно, были атакованы сразу два нефтеперерабатывающих завода — в Сизране Самарской области и в Краснодарском крае.

Из-за вражеских ударов по гражданским судам в Чёрном море Украина рискует критически сократить экспорт зерна, — Министерство сельского хозяйства. По текущим расчётам, ожидается экспорт около 29,6 млн тонн продукции. Предварительно на 2026–2027 маркетинговый год в другие страны планировалось отправить 64,4 млн тонн.

Президент Владимир Зеленский провел двусторонние переговоры со своим сербским коллегой Александром Вучичем. О результатах встречи пока не сообщалось.

00:00 Россия ударила дроном по больнице в Херсоне, есть пострадавшие. В результате попадания вражеского дрона пострадали четыре медицинские сестры в возрасте 56, 67, 53 и 65 лет. У них были диагностированы взрывные травмы и контузии.

Под Новороссийском и Геленджиком в РФ горят суда после "прилетов", — OSINT-каналы.

Пораженное судно

Пораженное судно

О происходящем 7 августа читайте в трансляции: Встреча Зеленского и Вучича и атака на большое судно возле Одессы. Хронология войны — день 1626

Ситуацией в Украине 6 августа можно ознакомиться в этом материале: Взрывы в Павлограде и предстоящий визит Зеленского в Сербию. Хронология войны — день 1625

О новостях и событиях 5 августа "Телеграф" рассказывал здесь: У россиян остановился НПЗ, а в Одесской области есть пострадавшие из-за атаки. Хронология войны – день 1624