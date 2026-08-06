Дроны летят атаковать Россию, а в Украине готовят помощь бизнесам после атак. Хронология войны – день 1625

6 августа "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

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На календаре четверг, 6 августа. Российские войска продолжают давить на фронте. За минувшие сутки произошло 216 боевых столкновений. Тем временем враг не прекращает террор украинских городов.

Как проходит 1625-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 6 августа – "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В Херсоне и Николаеве были слышны взрывы.

Государство предоставит бизнесу помещение для рассредоточения складов, – Сергей Корецкий. Соответствующее поручение уже получили Министерство экономики, Арма и Фонд государственного имущества. В течение трех дней они должны подготовить подробный список свободных объектов.

Более 400 дронов летят атаковать Россию и временно оккупированные территории.

Направление движения дронов

О том, что происходило 5 августа, читайте в трансляции: У россиян остановился НПЗ, а в Одесской области пострадали из-за атаки. Хронология войны – день 1624

Ситуацией в Украине 4 августа можно ознакомиться в этом материале: Взрывы в Киеве и удар по территории больницы в Запорожье. Хронология войны – день 1623

О новостях и событиях 3 августа "Телеграф" рассказывал здесь: Иран передумал бить по Украине, а в Днепре пожар после прилета. Хронология войны – день 1622