Нападение на работников ТЦК в Одессе и попадание в АЗС в Харькове. Хронология войны – день 1622

3 августа "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

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На календаре понедельник, 3 августа. Россия не прекращает как штурмы на фронте, так и атаки на прифронтовые регионы — ежедневно страдают и гибнут мирные люди из-за ударов БПЛА и КАБ.

Как проходит 1622-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 3 августа – "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В Киевском районе Харькова попадание в АЗС, возник пожар.

32-летний мужчина подстрелил четырех работников ТЦК во время проведения мероприятий по оповещению в Одессе. После недолгого розыска он был задержан. По статье о препятствовании законной деятельности военных формирований мужчине грозит лишение свободы сроком от восьми до пятнадцати лет.

Карта боевых действий DeepState по состоянию на начало суток выглядит следующим образом:

Карта DeepState, где сейчас идут бои в Украине 03.08.2026

Мониторы оценивают вероятность массированной атаки ночью как низкую: стратегическая авиация не активна, одинарные ударные БпЛА в воздушном пространстве Украины (вероятны дополнительные запуски групп по ночам для таких городов как Сумы, Харьков, Запорожье, Днепр, Одесса), баллистические угрозы на среднем уровне, флот без активности.

О том, что происходило 2 августа, читайте в трансляции: Удары КАБ по Запорожью и опасная утечка "химии" на Полтавщине. Хронология войны – день 1621

С ситуацией в Украине 1 августа можно ознакомиться в этом материале: Атака на Херсон и возможная "бавовна" в центре Москвы. Хронология войны – день 1620

О новостях и событиях 31 июля "Телеграф" рассказывал здесь: Взрывы в Харькове и атака на Киевщину. Хронология войны – день 1619