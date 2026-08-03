Нападение на работников ТЦК в Одессе и попадание в АЗС в Харькове. Хронология войны – день 1622
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3 августа "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы
На календаре понедельник, 3 августа. Россия не прекращает как штурмы на фронте, так и атаки на прифронтовые регионы — ежедневно страдают и гибнут мирные люди из-за ударов БПЛА и КАБ.
Как проходит 1622-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 3 августа – "Телеграф" собрал для вас в этом материале.
00:00 В Киевском районе Харькова попадание в АЗС, возник пожар.
32-летний мужчина подстрелил четырех работников ТЦК во время проведения мероприятий по оповещению в Одессе. После недолгого розыска он был задержан. По статье о препятствовании законной деятельности военных формирований мужчине грозит лишение свободы сроком от восьми до пятнадцати лет.
Карта боевых действий DeepState по состоянию на начало суток выглядит следующим образом:
Мониторы оценивают вероятность массированной атаки ночью как низкую: стратегическая авиация не активна, одинарные ударные БпЛА в воздушном пространстве Украины (вероятны дополнительные запуски групп по ночам для таких городов как Сумы, Харьков, Запорожье, Днепр, Одесса), баллистические угрозы на среднем уровне, флот без активности.
О том, что происходило 2 августа, читайте в трансляции: Удары КАБ по Запорожью и опасная утечка "химии" на Полтавщине. Хронология войны – день 1621
С ситуацией в Украине 1 августа можно ознакомиться в этом материале: Атака на Херсон и возможная "бавовна" в центре Москвы. Хронология войны – день 1620
О новостях и событиях 31 июля "Телеграф" рассказывал здесь: Взрывы в Харькове и атака на Киевщину. Хронология войны – день 1619