Взрывы в Запорожье и прилет дрона в Харькове. Хронология войны – день 1619

31 июля "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

На календаре пятница, 31 июля. Россияне не сокращают давление на фронте и сосредотачивают львиную долю усилий в Донецкой и Харьковской областях. Также не прекращаются обстрелы украинских городов. В частности, ночь начинается с дроновых атак.

Как проходит 1619-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 31 июля — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В Запорожье после прилета вспыхнул пожар. Повреждены здания и нежилые помещения.

В Харькове зафиксировано попадание дрона.

РФ баллистика уничтожила в Киеве завод американской компании Terminal Autonomy, где производили ударные БпЛА из ИИ, — The Guardian.

В Киеве российская баллистическая ракета уничтожила завод Terminal Autonomy – предприятие американской компании, производившей ударные дроны.

– предприятие американской компании, производившей ударные дроны. Это первый известный случай, когда РФ ударила по принадлежащему американской компании в Украине предприятию.

Terminal Autonomy производила высокоточные дальнобойные дроны с системами наведения, устойчивыми к российскому РЭБ.

ИИ в таких дронах берет на себя управление на финальном участке атаки, когда враг пытается заглушить связь.

О новостях и событиях 29 июля "Телеграф" рассказывал здесь: Удар россиян по "НП" в Днепре и проверка всех укрытий. Хронология войны – день 1618

О происходящем 28 июля читайте в трансляции: Украина потеряла истребитель F-16. Хронология войны – день 1617

С ситуацией в Украине 27 июля можно ознакомиться в этом материале: В Иране хотят возмещение за пораженное Украиной судно. Хронология войны – день 1616