Россияне пытаются бороться со Starlink, а в Запорожье взрывы. Хронология войны – день 1617

29 июля "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

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На календаре среда, 29 мая. Российское давление заметно растет на фронте. За минувшие сутки произошло 226 боевых столкновений. Тем временем не прекращаются российские атаки на украинские города.

Как проходит 1617-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 29 июля — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В российской армии фиксируется резкий рост количества комплексов спутниковой радиоэлектронной борьбы, предназначенных для противодействия системам Starlink, сообщает экс-советник министра обороны Бескрестнов (Флэш).

По его словам, эти комплексы появляются как в глубоком тылу, так и вблизи фронтов.

ЕС планирует ввести ограничения более чем для 1600 компаний в рамках нового пакета санкций против России — Bloomberg. Совокупный годовой оборот предприятий, которые могут попасть под европейские санкции, превышает 20 млрд долларов, а штат насчитывает более 265 тысяч работников.

В Сумах и Запорожье был слышен взрыв. Тем временем взрыв прогремел и во временно оккупированном Донецке.

О новостях и событиях 28 июля "Телеграф" рассказывал здесь: В Иране хотят возмещение за пораженное Украиной судно. Хронология войны – день 1616

О происходящем 27 июля читайте в трансляции: Польша озвучила дедлайн для передачи Миг-29. Хронология войны – день 1615

Ситуацией в Украине 26 июля можно ознакомиться в этом материале: Угроза удара по Киеву и потопление подбитого Россией судна под Одессой. Хронология войны – день 1614